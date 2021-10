Focada na expansão da atuação no segmento de seguros, a CERC anunciou a contratação de Lucy Pamboukdijan para o cargo de diretora da unidade de Seguros e Leonardo Botelho para a posição de head de Tecnologia de Seguros. Os dois executivos possuem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e têm como missão liderar a expansão de atuação da empresa no segmento de seguros.

Ambos chegam quando as novas fases do SRO (Sistema de Registro de Operações) de seguros estão sendo preparadas. A companhia foi uma das primeiras registradoras a ser homologada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) para fazer o registro de apólices de seguros. As registradoras homologadas e a entidade estão desenvolvendo uma plataforma que consolidará informações sobre o setor, cujos dados estarão disponíveis para análise e fiscalização do mercado.

Segundo Fernando Fontes, fundador e CEO da empresa, Lucy e Botelho contribuirão para desenvolver o modelo de negócios da CERC Seguros, assim como preparar a unidade para o crescimento. A nova diretora explica que o que a motivou para aceitar o desafio foi justamente a grande transformação pela qual está passando o mercado de seguros, causada pelas mudanças regulatórias em implantação pela Susep.

Lucy construiu sua carreira nas principais infraestruturas de mercado e bolsas de valores da América Latina. Só na Bovespa e na BM&FBovespa, a executiva tem 20 anos de experiência. Nessa empresa, ela passou por diversas posições até chegar ao cargo de Diretora de Negócios Internacionais. Lucy também teve um papel de destaque na Bolsa de Santiago e na CCLV (Câmara de Contraparte Central), como VPE Comercial e de ESG por cinco anos. “Nosso foco é ir além do SRO; estamos dedicados a oferecer ao cliente a melhor experiência, atendendo a legislação com uma tecnologia superior, serviço de excelência e custos isonômicos, ao mesmo tempo inovando no atendimento e desenvolvendo soluções e produtos em colaboração com nossos clientes”, diz Lucy.

Já Botelho foi executivo de tecnologia de seguradoras por 11 anos, além de ter atuado em empresas de outros setores, como petrolífero e financeiro. Para ele, as mudanças regulatórias permitem criar “soluções inovadoras” que agregam valor para todo o mercado de seguros. “Gerar mais eficiência e transparência na gestão de apólices, melhorar o processo de gestão de risco e apoiar na criação de produtos de seguros personalizados, mais adequados às necessidades e perfis dos clientes, são alguns dos nossos objetivos e o que me motiva a fazer parte desse desafio.”

Além de seguros, a CERC atua no registro de recebíveis de crédito, como os recebíveis de cartões de pagamento e as duplicatas. O registro de recebíveis ajuda a expandir o crédito no Brasil, beneficiando empresas que passam a ter em mãos uma garantia sólida para negociar com bancos e quaisquer outros agentes financiadores.

