A Bradesco Vida e Previdência oferece um benefício complementar para os corretores no incentivo da comercialização de propostas do seguro de vida, em especial do produto “Vida Viva Bradesco”, com 100% de agenciamento adicional, tendo como ponto de partida os expressivos resultados de vendas. A campanha, lançada no mês do corretor, se estenderá até 31 de dezembro.

“Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o seguro de vida é uma proteção que pode e deve ser usufruída em vida, sendo parte essencial de um planejamento financeiro consistente. Por isso, o Vida Viva é um produto que tem um grande potencial no mercado, totalmente flexível e com uma gama de coberturas para todos os tipos de clientes, sendo ideal para aqueles corretores que buscam rentabilizar sua carteira e manter os seus segurados protegidos. O momento é ideal para os nossos parceiros comerciais potencializarem os seus negócios e ainda garantirem uma bonificação”, destaca Leonardo Freitas, diretor da Organização de Vendas da empresa.

A iniciativa é uma forma de ampliar a oferta do seguro de vida, ao mesmo tempo em que contribui com o desenvolvimento de novos negócios para os corretores de seguros. Na elaboração de propostas com frequência de pagamento mensal, o corretor deve incluir o agenciamento e, após o pagamento da primeira parcela, recebe o valor da comissão somado do agenciamento adicional.

N.F.

Revista Apólice