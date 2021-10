A Bradesco Seguros inova mais uma vez e apresenta ao mercado coberturas com foco exclusivo no trabalho remoto e PME’s. O objetivo atender às principais demandas dos empreendedores e novos formatos de trabalho na residência e dobrar a participação desse grupo na contratação de apólices da seguradora até o fim de 2021. Atualmente, as PME’s representam 6,7% das apólices ou 13% do prêmio emitido no segmento de Ramos Elementares (Empresas) da seguradora.

A proposta de segmentação do Residencial Sob Medida, por exemplo, contempla novas coberturas e assistências para atividade comercial na residência, como proteção para máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas diretamente relacionados com a atividade profissional do segurado, cujo ramo esteja devidamente enquadrado na legislação do MEI. Já a cobertura Empresarial passa a oferecer proteção para 12 novos segmentos, como bares e restaurantes, consultórios e clínicas hospitalares, hotéis, academias e outros. Entre alguns dos principais atrativos, cobertura para a deterioração de itens refrigerados, despesas referentes à perda de ponto comercial, responsabilidade civil a terceiros (escolas que sofrem processos por bullying praticado em suas dependências, por exemplo) e outras proteções personalizadas para cada tipo de negócio.

“A equipe da Bradesco Seguros acompanha diariamente, por meio de estudos e pesquisas, as necessidades de trabalhadores em formato home office e empresários, principalmente neste momento delicado em que o país atravessa em razão da pandemia. Desta forma, inovamos mais uma vez e passamos a oferecer uma proteção completa e adequada para a necessidade de cada negócio, levando em consideração o atual cenário econômico e social. Queremos expandir nossa participação junto às pequenas e médias empresas, que necessitam de uma proteção adequada a nova realidade do mercado”, declara Saint’Clair Lima, diretor da companhia.

N.F.

