A Bradesco Seguros registrou mais de 2 mil atendimentos e 95% de NPS, índice que mede o grau de satisfação do consumidor, no acumulado entre os meses de janeiro e setembro/21, em acionamentos nos serviços do BAC Virtual (serviço virtual para realizar a orçamentação do sinistro do seguro automóvel para clientes e terceiros).

No mês de setembro/21, o BAC estendeu sua atuação para mais sete capitais nas regiões Norte e Nordeste: Rio Branco (AC), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO) e Teresina (PI). Ao todo, são 57 unidades em mais de 200 municípios do Brasil, e presença em todas as capitais.

Ao acessar o serviço online, que hoje já está disponível para carros e motos, os segurados dispõem de benefícios especiais como desconto na franquia, extensão de carro reserva e acordo com terceiros. – carros e motos (Terceiros atendidos no BAC Virtual tem a possibilidade de realizar um acordo para receber o valor do orçamento em sua conta corrente, podendo reparar o veículo em oficina de sua confiança, finalizando o processo em até 48h). Além disso, o serviço virtual visa a redução em até dois dias de todo o processo de atendimento ao sinistro.

“Acompanhamos, com carinho e muito cuidado, toda a jornada que cliente percorre na seguradora, desde a abertura do sinistro. A Bradesco Seguros garante a comodidade dos consumidores, através de um processo de atendimento ágil e humanizado, com vistoria via link, processo 100% online. Nesse sentido, a ampliação do BAC Virtual para novas cidades brasileiras reforça o nosso compromisso em oferecer um serviço de excelência a clientes de todo o país. Nosso projeto continua em plena expansão”, destaca Rodrigo Herzog, superintendente executivo de operações da seguradora.

Consulte os canais de atendimento do BAC Virtual para todas as localidades atendidas e benefícios oferecidos pela plataforma.

Contato BAC Virtual:

Telefone ou WhatsApp: 21 99255-9778 / 21 96965-3155

E-mail: [email protected]

