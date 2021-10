Já está no site da campanha ‘Sim, Coragem’ o plano de gestão da chapa encabeçada por Boris Ber para comandar o Sincor-SP no período de 2022 a 2025. Trata-se de um plano de gestão participativo, elaborado com a colaboração de associados do Sindicato, a partir de sugestões enviadas em evento virtual realizado em 04 de outubro, e pelos canais de comunicação da campanha.

Além das inovações propostas, o grupo de Boris Ber ressalta que todas as conquistas, os benefícios e programas atualmente oferecidos pela entidade serão consolidados na gestão 2022-2025.

“Acreditamos que uma boa gestão é realizada com a união, participação e comprometimento de todos com as metas e objetivos definidos. A união e o respeito são marcos da gestão atual do Sincor-SP, que muito avançou nos últimos oito anos, colocando o corretor de seguros do Estado de São Paulo em uma posição de protagonismo no cenário nacional e atuando na defesa integral da categoria”, afirma Ber. “Este plano de gestão para o período 2022- 2025 foi desenhado com o objetivo de dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos, consolidando o profissionalismo, o dinamismo e a inovação de uma nova gestão”, diz.

Um dos pilares do plano de gestão para 2022-2025 é a defesa do corretor de seguros de pequeno, médio e grande porte e o suporte aos corretores associados. Com base nesse pilar, foram segmentados 12 macro tópicos, para os quais os corretores enviaram suas sugestões.

1. Benefícios 2. Capacitação e Treinamento 3. Oportunidades de Negócio 4. Calendário de Atividades 5. Comunicação com o Corretor 6. Suporte ao Corretor Associado 7. Regionais 8. Comissões Técnicas/Institucionais 9. Tecnologia 10. Relacionamento Político Institucional 11. Marco Regulatório e Conjunto Normativo 12. Administração e Infraestrutura do Sincor-SP.

Cada item listado no plano de gestão segue acompanhado de justificativa que fundamenta a motivação técnica de sua inclusão no documento. Para cada um dos tópicos listados é apresentada uma breve introdução ao tema e as sugestões enviadas pelos corretores sobre aquele item, bem como as ações efetivas que nortearão as ações da chapa ‘Sim, Coragem’ na gestão 2022-2025.

Confira o plano de gestão e saiba o que os corretores de seguros podem esperar para os próximos quatro anos do Sincor-SP neste link.

“Elaboramos este documento de forma efetivamente participativa, compilando as mais de 2030 sugestões enviadas pelos corretores de seguros. Por este motivo, agradecemos a todos aqueles que dedicaram seu tempo e contribuíram para a construção deste plano de gestão, que certamente deixará a nossa categoria ainda mais forte!”, finaliza Ber.

A eleição no Sincor-SP acontece no dia 16 de novembro, das 09h às 17h, em postos de votação nos locais das 30 regionais da entidade.

N.F.

Revista Apólice