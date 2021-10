A BNP Paribas Cardif passou a oferecer, em um mesmo produto, uma cobertura que indeniza o cliente em caso de roubo ou furto de pertences, saque/compra sob coação e ainda: perdas financeiras decorrentes de roubo de dados online.

Essa última cobertura é completamente inovadora no mercado brasileiro. Com ela, os clientes ficarão mais protegidos em casos de compras de produtos ou serviços com uso de seus dados pessoais provenientes de roubo online. De acordo com levantamento da Serasa Experian, a cada 8 segundos um brasileiro sofre uma tentativa de fraude. No primeiro semestre de 2021, foram quase 2 milhões de tentativas, configurando uma alta de 15,6% em relação ao mesmo período em 2020. Com a digitalização acelerada pela pandemia, esses golpes se tornaram ainda mais comuns pela internet, exigindo cada vez mais atenção e demandando mais cuidado dos usuários.

“O Proteção de Bens e Cyber preenche uma lacuna do mercado em termos de cobertura de seguro, mas tem uma outra grande inovação: junto dele, estamos lançando um ecossistema de serviços digitais. São serviços que ficam disponíveis para o cliente desde o primeiro dia de contratação e não dependem da ocorrência de um sinistro para serem utilizados. O seu uso é ilimitado, 100% online e sem custo adicional. Em todos os novos produtos da BNP Paribas Cardif vocês verão adicionais como esse, pois acreditamos que os ecossistemas tornam o seguro mais completo, mais atrativo e trazem mais valor para o cliente”, comenta Emmanuel Pelege, CEO da empresa.

Ecossistemas de serviços digitais

O seguro Proteção de Bens e Cyber oferece um ecossistema digital que inclui monitoramento online com alertas e orientações de especialistas em caso de vazamento ou uso indevido de dados pessoais, proporcionando conhecimento para que os clientes estejam mais prevenidos contra fraudes.

O produto já está sendo comercializado em São Paulo por alguns varejistas parceiros da seguradora e está em ritmo de ampliação, alinhado ao propósito da companhia, que é tornar os seguros mais acessíveis.

N.F.

Revista Apólice