Com a transformação digital, o setor de seguros não só tem evoluído rapidamente como também viu o número de operações fraudulentas aumentar consideravelmente nos últimos anos. Segundo a última atualização do relatório do Sistema de Quantificação de Fraudes (SQF), da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), as fraudes comprovadas somente no primeiro semestre de 2020 chegaram a R﹩329,5 milhões. Um crescimento de 0,3 pontos percentuais se comparado ao mesmo período de 2019. Com isso, é possível afirmar que o mercado segurador tem um grande desafio pela frente no que diz respeito a soluções de prevenção de fraudes.

Para Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital, a busca por novas tecnologias antifraude será a pauta principal do setor de seguros nos próximos anos. “Em um mercado que anualmente perde milhões de reais em fraudes comprovadas, é natural que o mercado esteja se movimentando para achar os melhores parceiros, que por meio da tecnologia conseguem desenvolver programas de prevenção a fraudes para identificar outros sinistros ocorridos com o mesmo cliente ou em outras seguradoras, assim como evitar a ação dos golpistas no primeiro atendimento” afirma.

A startup, que vem atuando no setor bancário e virou uma aliada para o Banco Bmg identificar quadrilhas de fraudadores em território nacional, agora passa a olhar também para o mercado segurador. A empresa utiliza Inteligência Artificial e modelos de Machine Learning para autenticação a partir do uso da voz do próprio cliente, identificando e prevenindo tentativas de golpes em todo o ecossistema do negócio.

“Uma das vantagens da biometria de voz é a captura das características únicas da voz de cada pessoa (como o timbre, altura e frequência) logo no seu cadastro na empresa. O sistema consegue reconhecer se é uma gravação tentando se passar pela pessoa, inclusive nos canais de relacionamento com o cliente”, comenta Marcelo.

Entre os dias 5 e 7 de novembro, ocorre o desafio Hackathon Ingá: Seguros, uma iniciativa do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM), por meio da Câmara Técnica Financeira e de Seguros. Com patrocínio da Minds Digital, o evento tem o objetivo de promover a inovação, a partir de um desafio para o setor financeiro e de seguros.

Os participantes devem ser moradores da região que vem sendo destaque quando o assunto é tecnologia. O evento será totalmente online e gratuito. Para participar, basta conferir as regras e se inscrever no link até o dia 29/10.

