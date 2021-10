ESPECIAL DIA DO CORRETOR – O setor bancário e financeiro é um dos mais fortes, resilientes e lucrativos da economia, mesmo em tempos de crise como a que o Brasil e o mundo vivem agora. Mirando em crescer cada vez mais, bancos passaram a oferecer seguros para seus correntistas, e o que explica esse interesse é a arrecadação do setor segurador. Dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) apontam que o mercado apresentou evolução positiva de 16,8%, abrangendo todos os ramos, de janeiro a julho do ano se comparado ao mesmo período de 2020. A indústria arrecadou R$ 172,6 bilhões, sem saúde e sem DPVAT, nos sete primeiros meses do ano.

Um dos bancos que aderiram a este movimento é o Original. A empresa disponibiliza cinco produtos para seus clientes contratarem através do aplicativo: Cartão Protegido, que protege as operações com cartão (incluindo o virtual), saque ou compra sob coação e tem como diferencial a cobertura bolsa protegida. Há também o Empréstimo Protegido, no qual é garantido ao contratante em caso de morte, invalidez, doenças graves e desemprego o pagamento do empréstimo realizado.

O Residência Protegida oferece proteção para o lar do cliente, além das coberturas comuns para danos elétricos, incêndio, pagamento de aluguel em caso de necessidade. Caso o segurado fique desempregado, ele pode utilizar por até 4 meses uma valor para pagamentos de suas contas de consumo, como telefone, gás, internet, condomínio e outros.

No Vida Protegida o cliente escolhe seus beneficiários e em caso de morte, invalidez e doenças graves as pessoas escolhidas sejam amparadas. Porém, no Banco Original o cônjuge também tem cobertura e é oferecido um serviço de Telemedicina com médicos do Einstein, com consultas ilimitadas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Já o seguro Acidentes Pessoais, que conta com todas as coberturas do seguro de vida, porém em decorrência de Acidentes, é voltados para quem verifica essa necessidade devido ao seu estilo de vida.

As seguradoras responsáveis pela operação de seguros do Original são a Zurich, Assurant, Sura e MetLife. Segundo Adilson Ferreira, head de Produtos Varejo da empresa, a expectativa do banco é aumentar o portfólio de proteções de acordo com as necessidades de nossos clientes. “Temos o cliente no centro da nossa estratégia e por esse motivo, entendemos que iremos diversificar e crescer nesse segmento de forma sustentável e transparente. Por fim, seguiremos com a experiência fácil, simples e 100% digital”.

O Nubank, após realizar pesquisas internas e de mercado, visando desburocratizar a aquisição de seguros, também oferece seguro de vida para seus correntistas. O gerenciamento da apólice é 100% digital e todo o processo de contratação, incluindo a simulação e confirmação do serviço, leva poucos minutos diretamente no aplicativo do banco. A seguradora parceira da companhia é a Chubb, e o produto conta com cobertura para pandemia e doenças geralmente excluídas, como diabetes.

“O Nubank Vida reflete bastante o propósito da empresa: reinventar a vida financeira das pessoas e libertá-las de qualquer complexidade. Sendo assim, identificamos uma oportunidade de reduzir essa burocracia que impera também no setor de seguros. Geralmente seguros são vendidos em pacotes pré determinados que incluem coberturas que as pessoas não precisam e assistências que acabam não sendo utilizadas. Nosso modelo 100% digital, simples e acessível, tanto do ponto de vista do preço quanto da cobertura, tem se mostrado acertado em um de nossos objetivos, que é digitalizar um mercado centenário e focar totalmente na experiência do cliente”, informou o banco.

Nicole Fraga

Revista Apólice