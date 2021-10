No mês do corretor, a AXA no Brasil apresentou uma série de novidades que oferecem melhores condições e diferenciais mais competitivos na contratação do seguro empresarial. As mudanças vão proporcionar ainda mais agilidade e maior autonomia para os corretores impulsionarem os seus negócios.

Com base nas opiniões e sugestões dadas pelos corretores parceiros, a companhia implementou novas diretrizes para a contratação do seguro Empresa Flex. Agora, o corretor tem mais de 40 atividades habilitadas para Pessoa Física (PF). Dentre elas, restaurante, escritório, instituto de beleza, consultório e clínica médica e consultório veterinário.

“Estamos conectados aos nossos corretores parceiros e atentos às suas sugestões, assim identificamos oportunidades de melhorias e tornamos nossa relação cada vez mais sólida. Queremos fornecer meios para impulsionar os negócios de nossos parceiros e gerar a melhor experiência na jornada de nossos corretores e clientes.”, ressalta Clovis Silva, superintendente de Massificados da AXA no Brasil.

As melhorias realizadas pela seguradora possibilitam também a abertura de algumas atividades industriais na ponta e o aumento do valor de limite na contratação de seguro dos segmentos comércio e serviço. Com a ampliação do limite, em algumas atividades, o corretor tem autonomia até R$ 30 milhões.

Para o Mês do Corretor, a seguradora lançou, com foco no empresarial, a campanha Emitiu, Ganhou!, que vai premiar corretores com R$100 a cada apólice emitida do Empresa Flex com a primeira parcela. O produto oferece, ainda, possibilidade de ganhar vouchers para as lojas Americanas e pontos em dobro para a campanha Top Club.

N.F.

Revista Apólice