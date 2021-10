Para impulsionar ainda mais os corretores e ampliar os benefícios oferecidos pelo AXA Experience Club, a seguradora AXA no Brasil lança um clube de vantagens exclusivo. O portal oferece as mais variadas opções, desde descontos em produtos e serviços a cursos e viagens, proporcionando ao corretor diversas possibilidades de lazer, consumo e desenvolvimento profissional e pessoal. O lançamento é parte da campanha “O que te impulsiona?”, que acontece ao longo do mês de outubro, celebrando o Dia do Corretor de Seguros.

“O bem-estar e evolução profissional e pessoal dos corretores é algo que nos impulsiona, temos o compromisso de sermos parceiros muito além da oferta de seguros. O Clube de Vantagens é mais um exemplo do suporte que oferecemos ao corretor, garantindo uma experiência diferenciada e alinhada à proposta de valor do nosso programa de relacionamento”, explica Danielle Titton Fagaraz, superintendente de Marketing Estratégico e Planejamento Comercial P&C da companhia.

Incluindo as mais diversas categorias, o site possui uma mecânica específica de bônus para cada parceiro, desde emissão de vouchers, downloads de ebooks gratuitos, descontos nas mais variadas redes de varejo, restaurantes e até mesmo programas de viagens. O acesso fica disponível para o corretor ao fazer login do Portal do Corretor e acessar a página do AXA Experience Club. No canto esquerdo da tela, uma aba direciona para o Clube de Vantagens.

N.F.

Revista Apólice