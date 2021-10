Durante todo o mês de outubro, a AXA no Brasil vai realizar uma série de ações para reconhecer e valorizar os corretores parceiros. Com o mote “O que te impulsiona?”, as iniciativas da companhia vão contemplar conteúdos diferenciados, eventos, benefícios e prêmios.. A campanha terá início com o lançamento de um e-book com conteúdo exclusivo, produzido com a curadoria de Edney Interney, que traz informações valiosas para os corretores ampliarem seus conhecimentos em marketing digital e relacionamento por meio das redes sociais.

Para oferecer mais instrumentos para o corretor se inspirar e aprimorar suas habilidades, a companhia irá promover também eventos para parceiros selecionados, com a participação de convidados especiais, que irão compartilhar informações relevantes sobre diversos temas. Além do conteúdo oferecido, haverá premiações para novos corretores com camisas do Liverpool, time inglês patrocinado pela companhia, e o lançamento da campanha “Emitiu, Ganhou!”, que vai reconhecer os corretores já cadastrados com R$ 100 a cada emissão de apólice do produto Empresa Flex.

“Queremos trazer o corretor para perto, reforçar sua parceria e recompensá-lo pelos seus esforços. A campanha foi construída a partir do questionamento “O que te impulsiona?” e, para nós aqui na AXA, o que nos move é justamente contribuir positivamente com a jornada dos nossos corretores e clientes”, destaca Igor Di Beo, vice-presidente de Subscrição, Comercial e Marketing da seguradora.

Toda a campanha “O que te impulsiona?” será intensificada, ainda, pela campanha trimestral com acelerador de pontos da Top Club. Integrado ao mês do corretor, serão 50 vouchers premiados para aproveitar como quiser na Lojas Americanas, e o acelerador oferecerá, entre 05/10 e 30/11, pontuação em dobro na emissão de apólices dos seguros Empresarial, Condomínio, Vida Corporate e Property, além do Transporte, que segue com o benefício durante o mês de outubro. Mais um estímulo para impulsionar os negócios dos parceiros e sua pontuação para a viagem de incentivo, que nesta edição, tem como destinos Santa Cruz Cabrália, na Bahia, e Atacama, no Chile.

