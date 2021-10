A AXA no Brasil anunciou mudanças nas estruturas das equipes de tecnologia e sinistros, com o objetivo de automatizar e aprimorar processos, aproximando os times para entregar e liderar a transformação digital e tecnológica da seguradora. A companhia traz Márcia Wolff como CTO, com ampla experiência em tecnologia da informação e liderança de projetos e operações em empresas como Vivo, Oi e Claro.

“A seguradora tem uma enorme ambição e um time com grande apetite de ser e fazer mais, com total clareza de que essa transformação ocorre pela tecnologia e inovação. O desafio é grande, mas temos o que é preciso e formamos uma equipe engajada, sólida e disposta, além de promover uma integração fundamental entre as áreas para garantir a experiência do cliente”, comenta Márcia.

Com a missão de entregar resultado por meio de tecnologia de ponta, Canabarro Pereira assume o cargo de diretor de Delivery. Anteriormente, passou por seguradoras como Mapfre e Tokio Marine. Na área de Governança, Marcos Pereira assume como superintendente para a implantação do Ágil, KPIs, gestão financeira e eficiência com automatizações. Amelia Okubo assume como superintendente de Operações de Tecnologia e Infraestrutura, Helder Cordeiro como superintendente de Segurança da Informação, Adriano Ruz como superintendente de Dados da empresa. Por fim, Andre Grecchi, que está à frente da área de Arquitetura, tem o desafio de traçar o roadmap e plano de arquitetura da companhia.

Sinistro e operações

Para transformar e aprimorar a experiência do cliente AXA, conectando diversas iniciativas de todas as áreas da companhia, a área de Gerência de Experiência do Cliente, liderada por Luciana Soares, passa a integrar a estrutura de Arthur Mitke que, além da área de Sinistros que já liderava, passa a ser oficialmente responsável por Operações/Atendimento e por Clientes.

“Integrar ainda mais os diversos setores da companhia, especialmente as áreas de cliente e sinistros, contribui para o desenvolvimento de todo o negócio, produtos e jornada com um olhar de ponta a ponta, algo que vai transformar a experiência do segurado e a percepção do corretor. Aliado ao investimento em tecnologia e inovação, garantimos ainda mais agilidade e eficiência em todos os processos e operações” afirma Mitke.

N.F.

Revista Apólice