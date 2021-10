A Amazon Web Services (AWS) promove o AWS Insurtech Day Brasil na próxima sexta-feira, 15 de outubro, às 9h30h. Focado em startups do setor financeiro, como fintechs e insurtechs, o evento é virtual e gratuito. As inscrições podem ser realizadas pelo site do evento.

O encontro reunirá especialistas da AWS e de startups convidadas para apresentar as últimas tendências de inovação dentro do segmento de seguros e as estratégias que as insurtechs podem seguir em sua jornada de crescimento.

Serão abordados os aspectos de investimento e regulatório, além de formas como as startups podem criar cargas seguras e compatíveis de trabalho na empresa. A programação contará, ainda, com casos de sucesso de clientes da AWS em que o cenário para insurtechs se mostra promissor tanto pelas oportunidades geradas pelo Sandbox Regulatório e Open Insurance quanto pela constante busca do segmento por inovação.

A lista de participantes do evento terá líderes de startups como Gabriel Segur, CEO da IZA e Rodrigo Ventura, CEO da 88i; além de executivos da AWS como Cleber Morais, country director para Setor Comercial no Brasil, e Fred Santoro, líder de Startups no Brasil.

