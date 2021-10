A Austral Seguradora anunciou a chegada de Roberto Teixeira Junior como seu novo gerente comercial. O executivo ficará sediado no escritório da companhia em São Paulo.

Economista, o executivo tem ampla experiência nas áreas comerciais de seguradoras como Pottencial e Junto. Agora, volta à Austral, empresa onde atuou como subscritor da linha de seguro garantia e analista de crédito.

“Meu retorno ao grupo está em sintonia com o momento da empresa de customização de produtos, com amplo uso de tecnologia e foco nas demandas específicas dos clientes. O setor de seguros passa por mudanças e quero contribuir com a expansão da companhia com minha experiência de mercado, diversificando os modelos de negócios”, declara.

N.F.

Revista Apólice