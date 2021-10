A Assurant ampliou sua parceria com a Bemol, uma das principais redes varejistas da região norte do Brasil, para oferecer aos clientes da rede o Seguro Pneus Bemol.

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), foram vendidos mais de 40 milhões de pneus de reposição no Brasil, somente em 2020, representando 60% da venda total de pneus no país. Destes, boa parte foi adquirida como substituição em casos de defeitos e deformidades causados por estresse externo, decorrente da má conservação de vias públicas ou de pequenos acidentes cotidianos.

Pensando no conforto e na fidelização dos consumidores, a Bemol se torna a primeira do Brasil a comercializar o Seguro Pneus da Assurant. A modalidade protege o cliente em caso de rachaduras ou ondulações nas paredes laterais, que o impediriam de rodar com segurança, garantindo ao segurado o reembolso para adquirir os novos pneus.

Ainda em 2020, o Amazonas foi o estado que mais colaborou com as 380 mil toneladas de resíduos sólidos de pneus reciclados pelo programa Reciclanip, da ANIP, mostrando a relevância do processo para a região. E com a aquisição do Seguro Pneus, a seguradora também garante o descarte correto e sustentável dos pneus substituídos, diminuindo o impacto ao meio ambiente e incentivando a cultura local de reciclagem.

“Temos em comum com a Bemol o objetivo de sempre trazer inovações e mais segurança aos clientes. O seguro de pneus surge da necessidade dos consumidores, para trazer tranquilidade e previsibilidade financeira nos custos de manutenção dos veículos. Esperamos em breve expandir essa proposta para as demais regiões do Brasil”, afirma Daniel Brandão, diretor Comercial da Assurant.

O Seguro Pneus já pode ser adquirido nas lojas físicas e online da Bemol, pelo site da Bemol e todas as marcas, modelos e aros são elegíveis. A modalidade é vendida para o par e garante 100% do reembolso, além de não possuir carências ou franquias.

N.F.

Revista Apólice