Segundo dados da CNT (Confederação Nacional do Transporte) de 2020, o modal rodoviário é responsável por 65% do transporte de cargas no Brasil que totaliza em torno de 2,3 milhões de veículos. Neste cenário, 90% são pequenos negócios que enfrentam processos burocráticos na contratação do seguro para o transporte de mercadorias e por isso, necessitam de soluções práticas para a logística.

Cenário atual

Segundo pesquisa contratada pela insurtech Transporte Seguro, com questionário aplicado a 400 transportadoras (pequeno porte) localizadas em diversas regiões do País, cerca de 22,3% contratariam um seguro de cargas de forma 100% online. Além disso, 16% alegaram dificuldades com muita burocracia no processo de contratação de seguros para o transporte de cargas. Hoje, no mercado tradicional de transporte de cargas, além de preencher um questionário com mais de 50 itens sobre especificidades do seu transporte, o prazo para receber a cotação é até 7 dias e até 15 dias para a emissão do certificado de cobertura da carga, prazos que causam diversos transtornos para a operação logística.

Inovação no seguro de transporte de cargas

Segundo Manoel Resende, CEO da Transporte Seguro, a partir deste cenário, para desburocratizar a contratação de seguros de transporte de cargas, em parceria com a Argo Seguros, a insurtech desenvolveu um modelo inédito no País para a contratação de seguros de transporte, voltado para as pequenas transportadoras, com até 150 embarques mensais.

Após responder 10 itens simples e fáceis sobre Quantidade de embarques por mês; Valor médio por embarque; principais mercadorias por embarque; Seguro novo ou não; CNPJ, Roubo ou desaparecimento; sinistro indenizado nos últimos 36 meses e Contatos pessoais (nome, email e telefone); a insurtech apresenta a cotação em tempo real com emissão do certificado em até 24 horas.

“Após responder esses detalhes na plataforma, é possível acessar em tempo real a cotação do seguro para o transporte das cargas e obter contratação do seguro e a emissão imediata do certificado de cobertura do RCTR-C e do RCF-DC. Depois de 24 horas, já pode utilizar a sua apólice de transporte para realizar suas entregas. Esse foi o jeito de desburocratizar processos para cotação de seguros de transporte”, afirma Manoel Resende.

A plataforma faz a integração com a Argo Seguros e a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre). Produzida pela Fitinsur, a ferramenta é integrada com importantes gerenciadoras de risco do País e sistema de averbações automáticas e é hospedada nos servidores da Amazon.

O seguro de transportes é obrigatório por lei e “protege” contra acidentes e roubos de carga no Brasil. As transportadoras são obrigadas por lei desde 1967 a contratar o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C).

