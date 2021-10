Ciente do cenário de preocupação da sociedade, sobretudo dos beneficiários da operadora Prevent Senior, com as informações divulgadas pela CPI da Covid-19 e amplamente relatadas pela imprensa, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) vem a público informar que:

– A ANS monitora, de forma permanente, o setor de planos privados de assistência à saúde. Esse monitoramento é feito de diversas formas, principalmente por meio da análise de dados recebidos periodicamente das operadoras e das reclamações registradas por consumidores e prestadores de serviços de saúde nos canais de atendimento da Agência;

– A entidade está tomando todas as providências possíveis para apuração dos indícios de infrações à legislação da saúde suplementar e está atuando para um rápido retorno à sociedade dentro de suas atribuições. Importante esclarecer que nem todas as questões levantadas estão sob a regulação que compete à ANS;

– A Agência é responsável pela regulação das operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios e pela relação entre as operadoras e os prestadores de serviços de saúde – profissionais e estabelecimentos como hospitais, clínicas e laboratórios. A ANS não tem competência para regular a atividade de profissionais e dos estabelecimentos de saúde;

– A reguladora iniciou suas ações tão logo teve ciência das denúncias contra a Prevent Senior. Assim que foram divulgadas as denúncias de interferência da operadora no trabalho dos médicos e de não comunicação da operadora sobre o uso de medicamentos, a ANS instaurou processos de apuração (respectivamente em 8/09 e em 20/09) e realizou diligências in loco e telefônicas; solicitou informações à operadora; enviou ofícios a médicos e ex-medicos; e realizou reunião presencial com representantes da operadora;

– As análises das informações estão em curso e são necessárias para subsidiar as decisões sobre medidas que venham a ser tomadas pela ANS;

– A Prevent Senior tem obrigação de manter a assistência aos seus mais de 540 mil beneficiários, com qualidade e em tempo oportuno;

– A ANS está dando transparência à sua atuação, divulgando o que vem sendo realizado. E continuará agindo dessa forma até o fim das apurações;

Para esclarecimento de dúvidas ou registro de reclamações e de denúncias, a ANS disponibiliza os seguintes Canais de Atendimento:

Disque ANS: 0800 701 9656

Fale Conosco através do link.

Central de atendimento ao deficiente auditivo: 0800 021 2105

N.F.

