Com objetivo de conduzir o planejamento de expansão do setor de comercialização de contratos de planos e seguros de saúde, a AMX Corretora de Seguros conduz as campanhas de incentivos com ações planejadas uma vez na semana. A empresa especializada em Gestão de Seguros de Pessoas acompanha as estatísticas da ANS (Agência Nacional de Saúde), que divulgou o crescimento do número de beneficiários, com um total maior do que o registrado em 2016. Nesse período, o setor se manteve em crescimento e totalizou 48.413.620 usuários em planos de assistência médica e 27.929.433 em planos exclusivamente odontológicos. A evolução contínua do mercado reforça o interesse da sociedade brasileira no acesso à saúde suplementar, principalmente em meio aos desafios estabelecidos pela pandemia.

Com o aumento na procura por assistência médica e odontológica em diversas modalidades, a empresa intensificou as campanhas de incentivos. Para o CEO da AMX, Aimoré Maia, além de qualificar a equipe que atende os clientes, as remunerações diferenciadas motivam o time a fechar negócios com maior intensidade. “Como gestor, é impossível não se motivar com os dados referentes aos beneficiários, divulgados pela ANS. Ao mesmo tempo, não faz sentido compartilhar a informação com os consultores e não bonificar os que focam no objetivo e procuram colocar a estratégia em prática, já definida no nosso planejamento de vendas. Vamos seguir em frente com as campanhas semanais, incentivando e bonificando constantemente”, explicou.

A ANS divulgou um incremento de 1.611.959 beneficiários nos planos médico-hospitalares, o equivalente a 3,3% de aumento em relação a julho de 2020. Ao comparar os dados de julho com junho, o crescimento foi de 174.732 mil usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde maio de 2016, quando o setor atingiu 48.441.585 beneficiários nessa segmentação. Já nos planos odontológicos, foi registrado aumento de 2.563.879 beneficiários em um ano, o que representa 9,2% de crescimento no período, e de 166.566 em um mês (comparativo com junho). As informações estão disponíveis na Sala de Situação, uma ferramenta de consulta no portal da Agência.

