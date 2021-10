A Alper Re, nova divisão de resseguros da Alper Consultoria em Seguros, anunciou a contratação de dois reforços para a área. Alex Ferreira assume como diretor de Resseguros e Luciano Scatamacchia é o novo diretor executivo de Operações.

Ferreira tem mais de 15 anos de atuação no mercado de seguros, com passagens por empresas como Allianz Seguros, JLT Re Brasil, THB Re e Willis Towers Watson Brasil. Atuou na gestão de equipes, administração de Contratos de Resseguros e em complexas operações internacionais de colocações de Resseguros Facultativos.

“O meu maior desafio vai ser acelerar o ritmo de crescimento de uma nova operação em uma empresa que já possui uma base de clientes bem sólida. Além de dar continuidade às atuais parcerias, minha meta é abrir novas oportunidades para a companhia”, afirma.

Scatamacchia tem mais de 13 anos trabalhando em empresas nacional e internacional, entre elas a Som.us Corretora de Resseguros, TRR Securitas Corretora de Seguros e Resseguros (Grupo Estater) e Jardine Lloyd Thompson Corretora de Seguros e Resseguros. Além disso, o executivo é diretor financeiro da ABECOR (Associação Brasileira das Empresas de Corretagem de Seguros).

“Chego na operação com o desafio de contribuir com o desenvolvimento da cultura do Resseguro, alinhando a governança da empresa com a inteligência de negócios, gestão operacional e estratégias”, explica o executivo.

Para o vice-presidente da Alper Re, Eduardo Toledo, as contratações vão agregar novas e importantes expertises ao time, que é composto por profissionais altamente capacitados, que atuam como especialistas nos diversos segmentos do resseguro, desde a operação das cotações e colocações dos riscos junto aos mercados, regulação de sinistros, endossos, bem como no acompanhamento de todo o processo até sua renovação. “Nosso time é focado em entender as reais necessidades de nossos clientes e buscar as melhores soluções para cada um, sempre colaborando nas colocações dos riscos mais complexos e inovadores”, conclui.

N.F.

Revista Apólice