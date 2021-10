A Allianz Seguros acabou de reformular o plano de Assistência 24h do produto Condomínio. A atual lista passa a oferecer alguns serviços para acionamento sem a necessidade da ocorrência de sinistros. Os novos serviços são abertura de porta, troca de segredo de fechadura, descarte ecológico e coleta de entulho e resto de obras e cobertura provisória de portas e janelas. Conta, ainda, com a disponibilidade imediata de transporte ao síndico para deslocamento ao condomínio, neste caso, para eventos de sinistros. A contratação pode ser feita na aquisição das ofertas Básica-Simples ou Básica-Ampla.

“A inclusão dos serviços no seguro Condomínio faz parte da estratégia da companhia de proporcionar comodidade, segurança e uma experiência cada vez mais completa para os seus segurados. Para isso, além dos benefícios da Assistência 24 h, o produto ainda tem uma ampla relação de coberturas, sejam aquelas obrigatórias na contratação ou as opcionais”, conta David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da seguradora.

Novidades contempladas

Agora, os condomínios segurados pela Allianz Seguros podem acionar o serviço de descarte ecológico, em que um prestador especializado fará a retirada de itens como televisores, computadores, bicicletas e demais eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis das áreas comuns do condomínio, descartando os materiais de forma sustentável; o serviço de abertura de porta, que soluciona aqueles problemas de perda, quebra, extravio e outros contratempos relacionados à chave da porta principal ou de acesso ao Condomínio; o serviço de desentupimento, para o caso de congestionamento de tubulações de pias, sifões, ralos e outros. O produto também passa a contar com a assistência de cobertura provisória de portas e janelas, em que tapumes são colocados nas entradas vulneráveis dos condomínios para que fiquem seguros.

Outras inclusões são voltadas para os síndicos. Caso haja eventos como Incêndio, Explosão, Roubo de Bens, Ventos Fortes, Granizo, Desmoronamento ou sinistro de Responsabilidade Civil Garagista e que seja solicitado, por autoridade pública competente, a presença do síndico, por quaisquer que sejam os motivos, a companhia fornecerá o meio de transporte adequado para que ele retorne ao imóvel e busque, posteriormente, o seu automóvel no local em que foi deixado.

“Os serviços estão em linha com as demandas que os corretores e os consumidores têm apresentado. E elas chegam para dar mais robustez ao produto, que já tinha a opção de contratação da cláusula de Valor de Novo, que garante ao condomínio reembolso sem depreciação dos bens por tempo de utilização, em caso de danos materiais, e a proteção de Danos Elétricos para equipamentos do imóvel”, acrescenta Ana Freitas, superintendente de Massificados da companhia.

Condomínio em alta

A Allianz Seguros espera, com as implementações, ampliar ainda mais a carteira de seguro Condomínio, na qual já é líder de mercado. “Todas as inovações são pensadas e estruturadas para que o corretor tenha disponível o melhor produto no momento de promover negócios. Nós queremos crescer ainda mais em Condomínio, ampliando a participação em regiões com vocação para o produto”, reforça Beatham.

N.F.

Revista Apólice