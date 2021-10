A AllCare acabou de firmar parceria com o GNDI Sul, Filial do Grupo NotreDame Intermédica na região Sul, resultante da aquisição da rede Clinipam, operadora de saúde com cerca de 300 mil beneficiários nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Pelo contrato, a gestora se torna a primeira gestora a atuar na região Sul com o GNDI, ofertando planos de saúde na modalidade coletivo por adesão.

Uma das mais importantes movimentações do setor em 2020, a aquisição da Clinipam foi concluída em fevereiro de 2021 e permitiu ao GNDI a incorporação de uma estrutura moderna e extensa que inclui 2 Hospitais, 4 Unidades de Pronto-Atendimento 24 horas, 19 Centros Clínicos, 1 Centro de Diagnóstico por Imagem, 1 Centro de Tratamento Preventivo e 10 Laboratórios de Análises Clínicas. A negociação foi, inclusive, reconhecida pela revista LatinFinance como a melhor operação do ano na categoria fusões e aquisições domésticas.

“Fazer parte da história de expansão do Grupo é uma grande honra. Estamos entusiasmados com a possibilidade de oferecer ao público da região sul uma estrutura consolidada, serviços de qualidade superior e profissionais de alto padrão”, comenta o diretor comercial da gestora, Alexandre Coelho.

A parceria entre as companhias não começa com esse contrato. Desde 2015, a AllCare atua com o Grupo na oferta de planos coletivos por adesão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2020, a parceria se estendeu também para Minas Gerais, com a aquisição da operadora Vitallis pelo GNDI.

N.F.

Revista Apólice