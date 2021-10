EXCLUSIVO – O ABC Brasil é uma instituição financeira com capital aberto, que atende o universo corporativo. É um banco rentável, que alavanca a tecnologia para criar novos negócios viáveis, como a atuação no mercado de seguros, que começa com a corretora de seguros. Estas informações foram transmitidas hoje, em evento da APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, abordando os principais negócios do banco (ABC Link, middle, comercializadora de energia e corretora de seguros, entre outros), além da apresentação da performance histórica da instituição e como ela está se preparando para o futuro.

“Queremos ser o parceiro de escolha de empresas e queremos atender todos os steakholders, com soluções customizadas”, avisou o presidente do Banco ABC Brasil, Sergio Lulia Jacob. A estratégia passa por clientes, produtos e canais, aumentando o atendimento para cliente de menor porte, de olho no middle market.

O investimento inicial na ABC Brasil Corretora de Seguros é marginal e as operações realizadas ja atingiram o ponto de equilíbrio. O banco estima que há baixo risco e iniciou operação com riscos financeiros, como o seguro garantia, seguro prestamista e seguro de vida capital global. “Outras de linhas de seguros serão abrangidas, como transporte, engenharia, frota, e&O, D&O e RC, além dos riscos ligados ao agronegócio”, explicou Luiz Antonio de Assumpção Neto, CEO da corretora de seguros.

A empresa quer atingir os mais de 3 mil clientes do banco, com grande oferta de opções de produtos, em linha na experiencia do banco em atendimento segmentado. Eles estão treinando a equipe comercial para identificar as oportunidades de negócios tanto para os clientes corporate quanto para o middle market.

Kelly Lubiato

Revista Apólice