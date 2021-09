A Zurich continua investindo na estratégia de se tornar cada vez mais digital para atender com agilidade e de maneira descomplicada os seus clientes. O novo passo nesse sentido é o lançamento de mais um canal de atendimento no ambiente online: o WhatsApp, cujo número é: (11) 2890-2121. O serviço está totalmente integrado à assistente virtual Laiz, lançada em junho de 2020, e que tem sido cada vez mais utilizada por clientes e parceiros de negócios da companhia.

O serviço de atendimento via WhatsApp abrange diferentes modalidades de seguros oferecidos pela empresa: auto, vida, residencial/condomínio, empresa, afinidades (que são voltados a celulares e tablets, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos), prestamista e previdência privada.

De acordo com a superintendente de Canais Digitais e Relacionamento com o Cliente da seguradora, Lucía Sarraceno, além de o atendimento pelo WhatsApp oferecer praticamente todos os serviços e informações disponibilizados pelo call center, traz ainda benefícios como velocidade e padronização da comunicação, redução no tempo de espera, agilidade e segurança no atendimento e fácil integração com o chat humano. “E uma vez que o cliente tenha o número do WhatsApp da empresa salvo em seu celular, ficará ainda mais fácil e cômodo ele falar conosco, quando necessitar”, ressalta.

A seguir, os serviços que serão prestados via WhatsApp nos mais diferentes seguros:

– Para os clientes do seguro automóvel, é possível: emitir a 2ª via da apólice ou do boleto de pagamento, acessar o serviço de carteira digital (em que figuram todos os dados do cliente e do seguro contratado), obter informações sobre o status de pagamentos feitos com cartões de débito ou crédito, bem como saber o status dos sinistros, além de ter direcionamento para acionar o seguro em caso de sinistros ou, ainda, para acionar as oficinas credenciadas, acessar assistências (inclusive as 24 horas), além de informações sobre o Zurich Driver, que é o aplicativo da empresa que auxilia os motoristas a terem bom comportamento no trânsito.

– Para os clientes dos seguros residencial, condomínio, empresarial e de outros equipamentos também é possível emitir 2ª via da apólice ou do boleto de pagamento, bem como obter os números e transferência para assistência 24 horas.

– Para os segurados dos produtos de afinidades, o WhatsApp permite: obter dados sobre o certificado, acionar o seguro, acessar o código de postagem, saber o status do sinistro e até fazer upload de documentos para o processo de sinistro (que é também um serviço digital que facilita e agiliza os processos).

– Ainda por meio do WhatsApp os clientes do seguro de vida da Zurich obtêm as 2ªs vias de apólice, certificado ou boleto. Os do seguro prestamista também conseguem a 2ª via da apólice ou do boleto. Já os participantes dos planos de previdência privada da companhia podem obter os saldos dos seus planos, assim como o Informe de Rendimentos do Imposto de Renda.

A implementação do WhatsApp como canal de atendimento está relacionada à busca da Zurich pela inovação e faz parte da jornada de digitalização da seguradora. Porém, tem como principal objetivo dar foco e proximidade aos clientes, pois se junta aos demais serviços disponíveis pela companhia. “Sua principal marca é a comodidade, já que permite flexibilidade no horário de atendimento, uma vez que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outro objetivo da Zurich ao oferecer mais esse meio de atendimento é o de disponibilizar um meio seguro e ágil”, diz Lucía.

“A novidade também coloca a Zurich na linha de vanguarda, já que segue uma tendência em oferecer atendimento pelo WhatsApp, que está presente em 99% dos celulares do Brasil, dos quais 93% o utilizam diariamente, de acordo com a pesquisa Panorama Mobilime Time/Opinion Box”, finaliza a executiva.

N.F.

Revista Apólice