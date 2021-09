Colocar o cliente no centro de tudo por meio de medidas simples e práticas para facilitar o seu dia a dia. É com essa premissa que a Zurich anuncia as novidades no Zurich Automóvel, produto que garante uma das proteções mais valorizadas e necessárias do país: o seguro auto.

A primeira novidade está relacionada à contratação do produto, já que a empresa está estendendo o pagamento do prêmio de 10 para até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, o que na prática o transforma em um seguro mensal. Porque, se o segurado resolver suspender a mensalidade, automaticamente cessa a vigência da apólice, podendo, assim, fazer uma nova contratação quando ele quiser.

“A iniciativa traz benefícios para os nossos clientes do seguro auto, que não correm mais o risco de, por exemplo, se esquecerem de programar o pagamento dos boletos e, consequentemente, terem um trabalho a mais”, comenta o diretor executivo de Personal Lines da seguradora, Rafael Ramalho. ”Além disso, a medida remete ao conceito de seguro ‘por assinatura’, uma vez que é pago mensalmente pelo cartão e ajuda o segurado a se organizar, dando a ele a oportunidade de usufruir da cobertura e dos serviços como o app Zurich Driver, por exemplo, que tem o objetivo de promover um trânsito mais seguro e consciente”.

Vale lembrar que é possível, ainda, contratar o produto de outras duas formas: com pagamento parcelado por boleto em até 10 vezes (sendo que em até 4 vezes não há juros); e no débito em conta, parcelado em até 10 vezes sem juros.

Para o corretor, a novidade é interessante não só na medida em que amplia as possibilidades para o cliente, mas também por incentivar o uso do cartão de crédito, forma de pagamento em que o corretor parceiro pode ser comissionado mais rápido pela seguradora: apenas 48 horas após a emissão da apólice. A média do setor é de 45 dias.

Além da novidade relacionada ao pagamento do prêmio com cartão de crédito, a companhia anunciou outras medidas igualmente benéficas para seus clientes da carteira.

A primeira delas diz respeito ao lançamento do pacote de coberturas para pequenos reparos e para pneus e rodas, bem como à expansão dos serviços no pacote de vidros. Todos eles trazem benefícios econômicos para os clientes, caso o valor do conserto seja inferior à franquia. Confira os detalhes:

Cobertura de pequenos reparos: É comum que o preço do conserto de uma pequena batida em outro veículo, que gera um amassado na lataria ou no parachoque, fique abaixo do valor da franquia. A cobertura de pequenos reparos é o que a Zurich traz para esses casos, garatindo a mão de obra na reparação de danos em peças como portas, para-lamas, capô, teto e para-choques ocorridos em um único evento, com valor máximo de R$ 1.000,00 assumido pela seguradora. A franquia é de R$ 150,00, não importa o modelo do veículo; e se for necessária a troca de alguma peça, o valor fica por conta do cliente.

Cobertura de pneu e roda: Em grandes centros, nos quais um buraco facilmente pode danificar o veículo, é um diferencial ter uma cobertura que garante a substituição de pneus em caso de ruptura/rasgo, bem como a troca da roda e dos itens que compõem o sistema de suspensão em razão da quebra de alguma de suas peças. O valor da franquia para esta cobertura é de apenas R$ 120,00, independente do modelo do veículo. Além disso, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, para os clientes que contratarem a cobertura de pequenos reparos, a cobertura de pneu e roda será gratuita.

Inclusão de novos serviços nos pacotes de vidros: A Zurich também atualizou os planos desse tipo de componente dos veículos, que passam a contar com três novidades. A primeira é que a máquina de vidros passa a ser garantida em todos os planos oferecidos pela seguradora: básico, completo e vip. A segunda é que a cobertura de martelinho de ouro passa a ser garantida no plano vip e opcional do plano completo. Por fim, a terceira novidade: o reparo de arranhões será garantido para o plano completo.

“As coberturas de pequenos reparos possuem alta percepção de valor para os clientes. Com elas, aqueles pequenos danos no veículo, decorrentes de acidentes cujo valor do conserto é inferior ao da franquia, podem ser cobertos, evitando que o segurado fique no prejuízo”, afirma Ramalho. “Fora a agilidade e a conveniência para os segurados realizarem o serviço, outro ponto importante é que ao utilizar tais coberturas, a classe de bônus. Ou seja, o índice que garante descontos na renovação e não sofre nenhuma baixa”, diz o executivo.

Além dessas novidades, a Zurich também realizará o envio por e-mail do Kit 24 Horas, com apólice e manual, no qual a seguradora já havia feito uma mudança recente: eliminou o “segurês”, utilizando termos não técnicos para o completo entendimento do produto, serviços e condições por parte dos clientes, bem como outras informações do seguro contratado. Além de proporcionar facilidade e agilidade, a iniciativa é sustentável, já que elimina o uso de documentos impressos em papel, alinhando-se ao compromisso da companhia com o planeta.

