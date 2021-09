Com o objetivo de atender as necessidades do setor agropecuário e agrícola, a WTK Seguros, empresa pertencente ao grupo WTK Agro, anunciou uma linha completa de produtos direcionada ao produtor rural, cujo objetivo é oferecer o melhor custo benefício em apólices ao produtor rural. Entre as opções disponíveis, o seguro rural: agrícola, pecuária, florestal e aquícola, que protege o produtor contra perdas decorrentes de fenômenos climáticos adversos. O produto já protege, aproximadamente, 1.200 lavouras de soja, milho e pecuária no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

De acordo com Karla Weingartner, diretora de Contas da WTK Agro, a empresa está alinhada à estratégia de negócios do grupo em oferecer soluções que atendam às necessidades do setor agropecuário e agrícola. “Desenvolvemos uma linha completa de produtos direcionada ao produtor rural. Com cobertura para atividade agrícola, pecuária e, ainda, ao patrimônio do produtor e seus produtos”, comenta a executiva.

Para Jefferson Rodrigues, diretor de Seguros da companhia, o Brasil é considerado uma potência agrícola, sendo o agronegócio um dos principais pilares da economia do País, mas é preciso melhorar o acesso aos serviços financeiros, em especial, às apólices de seguro. “O clima atípico impactou, recentemente, a safrinha de milho. Quem tinha seguro, se protegeu de uma grande perda financeira”, destaca. Segundo o Deral (Departamento de Economia Rural do Paraná), o prejuízo estimado é de R$ 11,3 bilhões apenas no Estado.

O executivo faz também um alerta aos produtores rurais em relação ao período de contratação das apólices agrícolas, que oferecem proteção durante todo o ciclo de vida das culturas, mas seguem um calendário referente aos períodos disponíveis para contratação. Rodrigues lembra da possibilidade de contar com subsídio governamental por meio do PSR (Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural) do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que permite subsidiar entre 35% e 45% do valor total da apólice, de acordo com as características do produto e da cultura segurada.

Com o objetivo de atender o setor agropecuário e agrícola, com uma abordagem que vai do pequeno ao grande produtor rural, a empresa possui uma linha de produtos completa e direcionada a esse público e aos demais agentes envolvidos na cadeia produtiva do setor. Além disso, oferece a conta digital, que é o banco “na palma da mão do produtor”, e também uma linha de seguros voltada ao campo, lavoura e propriedade.

Os especialistas da WTK Seguros listaram os três principais apólices de seguros e seus benefícios direcionados para o produtor rural:

Seguro rural: agrícola, pecuária, florestal e aquícola: protege o produtor contra perdas decorrentes de fenômenos climáticos adversos. Oferece cobertura não só da atividade agrícola, mas também da atividade pecuária, do patrimônio do produtor rural e de seus produtos.

Seguro propriedade rural: apólices direcionadas para fazenda e imóveis, inclui cobertura para máquinas e equipamentos.

Seguro máquinas e equipamentos: seguro para trator, máquina agrícola, dentre outros equipamentos, com cobertura em caso de: incêndio, dano elétrico, roubo ou furto, quebra de vidros e até acidente, por exemplo.

N.F.

