A Wiz Conseg fechou um acordo para a oferta de produtos de seguridade junto à Primavia, rede de concessionárias de automóveis com 26 anos, que representa diversas montadoras e está entre as maiores do grupo Fiat no país. O vínculo das partes é de 10 anos e visa o atendimento aos clientes de mais de 30 lojas em Brasília, Goiás, Bahia, Tocantins e Minas Gerais.

“Vamos aportar tecnologia e estrutura comercial para desenvolver oportunidades de fidelização à Primavia. Quem compra um carro precisa sair protegido, com garantias apropriadas e, sobretudo, contar com um atendimento de excelência. O consumidor deve se sentir amparado e satisfeito com o seguro, que o apoiará em situações de avaria, roubo ou furto do bem adquirido. É construindo histórias de relacionamento duradouras que os negócios evoluem com rentabilidade e perenidade”, enfatiza o diretor-executivo da companhia, Alexandre Kalache.

A Wiz Conseg atua na distribuição de seguros e produtos financeiros para a vertical Auto fora de ambientes bancários. Ao longo dos últimos meses, a unidade de negócio da Wiz Soluções (WIZS3) avançou na fase de implantação de sistemas e do modelo de gestão comercial na Primavia, que se destaca pelas ofertas competitivas em seus produtos e excelência na prestação de serviços.

A partir de agosto, a Wiz Conseg colocou em prática a comercialização dos produtos de seguridade, com uma atuação omnichannel: presencial, por telefone e no ambiente digital.

“A integração do nosso trabalho de vendas com o da Wiz Conseg traz agilidade ao ampliar nossa atuação em seguros para todos os canais de atendimento e, com o aporte de tecnologia e estrutura comercial, consequentemente, traremos ainda mais segurança e tranquilidade para todos os clientes”, afirma José Carlos Dourado de Azevedo, proprietário da Primavia.

Os trabalhos do time de vendas da Primavia serão integrados com os da Wiz Conseg, inclusive com o apoio de consultores comerciais dedicados a esse projeto, para que haja agilidade e alta qualidade nas tratativas com os clientes.

Ponto de Partida

No começo do ano, a empresa fez um acordo com a Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat (ABRACAF) para a construção de parcerias visando a venda de seguros auto, prestamista, garantia estendida e mecânica, vida, residencial e assistência especializada nos concessionários credenciados à associação.

A Abracaf tem 526 pontos de vendas, sendo 219 matrizes e 307 filiais. A maioria está nas regiões Sudeste e Sul do País. A partir desse relacionamento é que surgiu a oportunidade de negócio com a Primavia.

O contrato com a ABRACAF também autoriza a unidade de negócio Wiz Conseg a levar proteções de patrimônio, saúde, odontologia e garantia aos associados, conforme tratado com a Abraseg, o braço de seguros da Associação.

