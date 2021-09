A Wellbe é uma startup com foco em saúde, fundada em 2017 por Guilhermino Afonso, Lucas Vieira Werner e Dr. Fernando Carbonieri, e oferece uma plataforma de inteligência de dados em saúde para corretoras e administradoras de benefícios.

O objetivo da healtech é ajudar corretoras de saúde que fazem a gestão de apólices PJ a promoverem qualidade de vida para os colaboradores nas empresas, por meio da gestão de saúde baseada em dados, reduzindo custos assistenciais e focando em estratégias de prevenção e otimização da saúde corporativa.

Além de funcionalidades como indicadores financeiros, perfil epidemiológico, auditoria médica e gestão de riscos e atestados, a Wellbe vai lançar novas features até o final de 2021, incluindo painel de gestantes, painel de saúde mental, calculadora VCMH e calculadora de coparticipação.

Para Guilhermino Afonso, CEO e Co-Founder da Wellbe, o crescimento da empresa acompanha as mudanças no setor. “O mercado de corretoras vem evoluindo muito nos últimos anos, temos visto o papel do corretor mudar de vendedor de seguros para uma consultoria que ajuda a seu cliente não apenas na contratação mas na gestão dos benefícios, melhorando assim retenção da carteira.



Nos últimos 12 meses, crescemos 300% em número de vidas, clientes, faturamento e também de colaboradores. Vamos atingir mais de 1 milhão de vidas ativas até o final de 2021, e pretendemos triplicar no próximo ano.”

Atualmente, a healthtech conta com mais de 60 corretoras na carteira de clientes e cerca de 200 empresas implantadas, totalizando um volume de 720 mil vidas ativas na plataforma. Conheça a Wellbe.

