A Tokio Marine promove, a partir de setembro, as campanhas de vendas “A Vida é o que Importa” e a terceira edição 2021 da “Green Vida Brasil”. Com o objetivo de reforçar que a vida é o que importa, as ações comerciais oferecem diversos prêmios para os corretores de seguros aproveitarem a vida.

“Um dos objetivos dessas iniciativas é continuar a conscientizar Corretores e Assessorias sobre a relevância do Seguro de Vida no planejamento dos Clientes, que garante a proteção pessoal, financeira e familiar por meio da oferta dos Seguros de Vida Individual e Simples Vida”, acrescenta Marcos Kobayashi, diretor comercial Nacional Vida da seguradora

A ação “A Vida é o que Importa” tem vigência de 1º de setembro a 30 de novembro. Nesse período, as vendas dos produtos Vida Individual (Homem, Mulher e Sênior) poderão gerar comissão adicional de até R$ 5 mil aos Parceiros de Negócios.

Com a possibilidade de participação nos rankings Nacional e Regional, as corretoras de seguros serão ranqueadas ao final da campanha, conforme o prêmio líquido emitido dos produtos participantes. Dessa maneira, os dez parceiros de negócios mais bem posicionados no Ranking Nacional ganharão prêmios de R$ 5 mil (do primeiro ao quinto lugar) e de R$ 4 mil (do sexto ao décimo lugar).

No ranking regional, as corretoras também serão ranqueadas ao final da campanha, de acordo com o prêmio líquido emitido dos produtos participantes, e as três corretoras com melhor desempenho de cada regional serão reconhecidas com comissões adicionais de: R$ 3 mil, para o primeiro lugar; R$ 2 mil, para o segundo lugar; e R$ 1 mil, para o terceiro lugar.

Já a campanha Green Vida Brasil será realizada dia 10 de setembro para os produtos Vida Individual (Mulher, Homem e Sênior) e Simples Vida Empresa – VG e AP, em uma iniciativa sincronizada de todas as Sucursais e escritórios no País.

Na ação comercial, as três melhores corretoras de seguros de cada sucursal da Tokio, ranqueadas por número de apólices emitidas nos produtos participantes, receberão vouchers de compras das Lojas Americanas.com, nos valores de: R$ 200, para o primeiro colocado; R$ 150, para o segundo colocado; e R$ 100, para o terceiro colocado.

A campanha também premiará cada venda dos produtos Vida Mulher, Vida Homem e Vida Sênior realizada com cartão de crédito com o pagamento do Agenciamento Prolongado, de forma automática sobre a primeira parcela de cada ano, durante a vigência de cinco anos.

“A conscientização da sociedade sobre o tema ‘proteção’ cresceu, e, por meio de campanhas como essas, queremos incentivar o corretor parceiro da Tokio Marine a oferecer cada vez mais o seguro de vida. Temos um portfólio completo, que atende aos mais diversos perfis de cliente, e benefícios exclusivos que podem auxiliá-lo em sua missão de diversificar o mix e aumentar a quantidade de produtos comercializados em sua carteira”, conclui Kobayashi.

N.F.

Revista Apólice