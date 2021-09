Olhar além do lucro, capacitar os colaboradores e cumprir os compromissos firmados. Esses são os pilares da filosofia “Good Company”, disseminada pelo Grupo Tokio Marine em todas as suas subsidiárias, localizadas nos 46 países em que está presente. O conceito se traduz em uma forma responsável e sustentável de conduzir os negócios e de fazer a diferença nas comunidades nas quais a companhia atua.

Na prática, esse posicionamento tão sólido ganha ainda mais força graças a uma série de iniciativas nos campos ambiental, social e de governança. Só no Brasil, a seguradora já desenvolve práticas ESG e conta com uma agenda a ser ampliada de forma significativa nos próximos anos, em linha com as diretrizes do Grupo e com as mais atuais práticas empresariais.

Com o objetivo de compilar, propor e disseminar boas práticas e novas ideias baseadas em ESG, a empresa conta, inclusive, com um time multidisciplinar, formado por colaboradores de diferentes áreas. A constituição desse grupo faz parte de uma estratégia abrangente, que ganha a assinatura Tokio ESG, e está inserida no propósito da companhia de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, transparente e que use os recursos naturais de forma responsável.

“Além de proporcionar proteção e segurança às pessoas e empresas, temos como missão contribuir para o desenvolvimento da sociedade e, dessa forma, estamos muito comprometidos em incrementar nossa atuação em ESG. Diante de um cenário macro marcado por maior engajamento dos consumidores com marcas socialmente responsáveis e aumento da frequência e dos impactos de catástrofes naturais, reforçaremos ainda mais nossos investimentos e planejamento estratégico com foco em sustentabilidade”, afirma Masaaki Itakura, diretor executivo de Estratégia Corporativa da seguradora.

Ações ESG

A empresa já coloca em prática diversas ações com o conceito ESG. Dentre as iniciativas desenvolvidas pela companhia, as de cunho social visam à redução de desigualdades, à promoção de saúde e bem-estar entre os colaboradores e à promoção da diversidade.

Recentemente, por exemplo, a Tokio Marine lançou o projeto Sementes do Brasil, dedicado a promover capacitação profissional para jovens entre 15 e 18 anos que moram em abrigos. As aulas abordam desde orientação vocacional e educação financeira até introdução à tecnologia e inovação, passando por diversidade, inclusão e ainda autoconhecimento. “Por meio desse projeto, seremos uma rede de apoio a esses adolescentes, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho e vislumbrar uma melhora efetiva de vida, uma vez que muitos, após os 18 anos, precisam sair dos abrigos e, infelizmente, até morar nas ruas”, pontua Itakura.

Existem, ainda, parcerias com instituições que promovem a contratação de minorias, como pessoas LGBTQIA+. É importante ressaltar também que os recrutadores da Companhia têm o compromisso de, em cada processo seletivo, apresentar candidatos representantes de pilares de diversidade: gênero, orientação sexual, faixa etária e etnia, entre outros. Uma vez contratados, todos os Colaboradores, inclusive a alta liderança, participam de cursos, palestras, debates e outras ações sobre diversidade e inclusão, disseminando, acima de tudo, a cultura do respeito.

No pilar de Governança, a seguradora possui comitês e estruturas de gestão com foco em ética e integridade, e políticas e normas que contemplam todos os procedimentos, incluindo os de combate à corrupção, prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Vale citar ainda a existência do Canal de Denúncias, totalmente sigiloso, com processos bem definidos.

Quanto ao meio ambiente, a Companhia conta, por exemplo, com uma cobertura no seguro residencial que permite ao cliente descartar, de forma consciente e ecologicamente correta, móveis e equipamentos. A coleta é realizada por empresa que possui Certificado de Descarte Ecológico, o que representa aderência à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O Seguro Residencial também contempla proteção para painéis solares, como incentivo à geração de energia limpa e renovável. Adicionalmente, a Tokio Marine presta consultoria gratuita aos seus segurados sobre práticas sustentáveis e de economia de energia.

Nesse campo, também vale mencionar uma linha de negócio na diretoria de Produtos Pessoa Jurídica específica para energia solar e eólica. Além disso, a Companhia tem como regra, desde 2020, a recusa de contratação de seguros novos de indústrias que utilizam carvão como combustível, por exemplo.

“Estamos engajados e com foco em desenvolver ainda mais ações sob o conceito ESG e, dessa maneira, fortalecer cada vez mais nossa atuação em prol de uma sociedade mais justa. A companhia tem como propósito disseminar esse conceito entre todos os seus públicos e, por conta disso, teremos novas iniciativas e grandes novidades em breve”, finaliza Itakura.

Revista Apólice