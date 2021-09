Atendendo ao pedido da categoria, a Susep (Superintendência de Seguros Privados) prorrogou por mais 30 dias o prazo para atualização das pendências cadastrais no Sistema de Registro de Corretores, que expiravam hoje.

A entidade agradece o esforço de todos aqueles que já atualizaram seus cadastros e destaca que este trabalho é muito importante para a segurança e credibilidade da categoria. O processo fortalece ainda mais a segurança do corretor e de seus clientes, que podem contar com profissionais capacitados e registrados na Susep.

O Sistema de Registro de Corretores verifica automaticamente a ocorrência de eventual inconsistência ou pendência no cadastro do corretor de seguros, por meio do cruzamento de dados com outras bases oficiais. A autarquia mantém área exclusiva para orientação dos corretores em seu site e segue à disposição para esclarecer qualquer questão dos profissionais. Contate [email protected]

Observe se possui alguma das pendências abaixo e adote as seguintes medidas para manter seu cadastro atualizado:

N.F.

Revista Apólice