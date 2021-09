A SulAmérica acabou de lançar mais uma ferramenta inovadora para impulsionar os negócios dos corretores no segmento de seguro de vida: o Contrata Fácil. Por meio dessa nova funcionalidade, disponível no Portal do Corretor, o parceiro poderá gerar um link de e-commerce e enviar aos clientes para que eles possam finalizar a contratação do seguro de vida individual de forma 100% digital, com facilidade e segurança. Com isso, o corretor melhora a experiência do cliente e garante sua comissão. O Contrata Fácil está disponível para contratação dos produtos Vida Simples e Acidentes Pessoais.

Outro diferencial da plataforma é a capacidade de gerar leads para o corretor no caso de o cliente não finalizar a jornada digital de contratação. Nessa situação, o corretor receberá um alerta com as principais informações do cliente, incluindo o meio de contato favorito, para que possa abordá-lo da melhor forma possível e apoiá-lo na conclusão do processo.

“O mercado tem observado crescimento na contratação de seguro de vida, que cada vez mais é compreendido pela população como uma ferramenta fundamental de proteção e de promoção de saúde e bem estar. Na SulAmérica temos nos empenhado para ficar em linha com nosso conceito proprietário de Saúde Integral, que defende o equilíbrio entre as saúdes física, emocional e financeira para viver bem no presente e no futuro. O Contrata Fácil está plenamente inserido neste contexto”, afirma o diretor de Vida & Previdência da seguradora, Victor Bernardes.

Saiba mais acessando o Portal do Corretor.

