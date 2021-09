A família SulAmérica Direto, que oferece planos de saúde regionais com excelente custo-benefício, rede altamente qualificada e um amplo pacote de vantagens, passa a disponibilizar para todos os beneficiários o serviço de reembolso digital para terapias não médicas diretamente no aplicativo SulAmérica Saúde. Com isso, os clientes podem realizar e acompanhar todos os procedimentos de reembolso de forma rápida e virtual, com toda a segurança e comodidade.

O plano está disponível em Belo Horizonte, Brasília, Joinville, João Pessoa, Recife, São Paulo, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro. O produto oferece cobertura para todos os procedimentos do rol da ANS, além de acesso a serviços inovadores da seguradora, como a plataforma de telemedicina Médico na Tela, nas modalidades com ou sem coparticipação.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice