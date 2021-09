Com foco em promover soluções integradas de cuidado e proteção, a SulAmérica passou a oferecer também aos familiares dos clientes de Vida e Previdência das categorias individuais o benefício Médico na Tela, serviço de telemedicina disponível 24h por dia, sete dias por semana. Na prática, isso significa que os cônjuges e filhos dos titulares destes produtos passam a contar com teleconsultas e, caso necessário, podem obter prescrições médicas, sem nenhum impacto financeiro. O atendimento é realizado por chamada de vídeo com médicos plantonistas de forma prática, rápida e segura.

Com a novidade, que entrou em vigor desde 30 de agosto, a empresa será a primeira seguradora a possibilitar o benefício aos dependentes sem custo adicional. “Fomos os primeiros a oferecer a assistência de telemedicina para clientes individuais de Previdência. Agora, ao incluir cônjuges e filhos dos beneficiários não só de Previdência como de Vida, mostramos nosso compromisso com a entrega de Saúde Integral, por meio de uma gama de soluções que tem como objetivo aumentar o cuidado e a proteção às pessoas”, descreve o diretor de Vida e Previdência da SulAmérica, Victor Bernardes.

Para utilizar o benefício, os clientes dos produtos individuais de Vida e Previdência devem preencher o formulário disponível no site com os dados dos dependentes. Depois, para realizar a consulta, basta ligar na Central de Atendimento (0800 726 4935) para checar a elegibilidade por meio do CPF e passar por uma triagem de uma equipe de saúde, na qual será direcionado à especialidade médica necessária. O paciente recebe, então, um link de acesso do Médico na Tela por e-mail e SMS.

N.F.

Revista Apólice