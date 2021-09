A SudaSeg Seguradora recebeu autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para atuar em mais quatro regiões do País. Agora, 23 estados já podem contar com os produtos comercializados pela companhia. A Portaria nº 7.832 entrou em vigor no dia 2 de setembro, sendo publicada no Diário Oficial da União (DOU).

“É um marco na história do nosso grupo que está no mercado de seguros há mais de 30 anos. Ampliamos nossa atuação como seguradora plena de danos e pessoas para 23 estados, com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, mas já estamos trabalhando com afinco para chegar a essas regiões”, garante o CEO da SudaSeg, Luciano Fracaro.

O executivo ressaltou que a empresa possui uma operação sólida no ramo de vida individual, em grupo e empresarial com “excelentes resultados operacionais, gerando muitos empregos, negócios, estabilidade e oportunidades para as famílias protegidas pela companhia e para os corretores parceiros”.

A Susep também aprovou o aumento do capital social da companhia, que é subsidiária do grupo, de R$ 1 milhão para R$ 3,6 milhões, representados por 500 ações nominativas.

