De acordo com um novo relatório do banco de investimentos multinacional Jefferies, os sinistros de seguro catastróficos estão 41% além da média histórica e, com a proximidade da estação dos furacões do Oceano Atlântico, é mais provável que as taxas de sinistralidade excedam os orçamentos de 2021, informa o site Reinsurance News.

A esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que “o diagnóstico da Jefferies reforça a relevância dos seguros para a sociedade como um todo. É cada vez mais necessário gerir os riscos climáticos com precisão, quantificando seus impactos e, principalmente, prevenindo e reduzindo os danos de desastres naturais. O conhecimento e as ferramentas disponíveis são aliados fundamentais para o enfrentamento da severidade dos eventos catastróficos”.

A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês) é uma associação sem fins lucrativos criada para representar as associações de seguros nacionais e regionais que atendam aos interesses gerais das empresas de seguro de vida, Saúde, Seguros Gerais e Resseguro. A instituição tem como objetivo fazer representações aos governos nacionais, reguladores internacionais e outros em nome do mercado segurador mundial.

Com 40 instituições associadas, entre elas a CNseg, a GFIA representa cerca de 87% do total de produção de prêmio de seguros no mundo. Semanalmente, a GFIA distribui aos seus membros um Boletim com um compilado de consultas, publicações e notícias com o objetivo de contribuir para um diálogo internacional sobre questões de interesse comum do mercado segurador.

* Fonte: CNseg