Mais um evento está sendo organizado pelo Sincor-SP. O “Fórum de Oportunidades – Papo com Presidentes” terá seis apresentações ao vivo, entre os dias 14 e 30 de setembro no modelo híbrido (gravação no estúdio e interação online), abrindo diálogo entre grandes executivos do mercado e os corretores de seguros sobre tendências e oportunidades de negócios, além de uma feira de negócios inovadora e diversas premiações.

“Será mais um evento de altíssimo nível, produzido pela mesma equipe do Sincor Digital, evento híbrido que promovemos em 2020, ou seja, podem aguardar situações inovadoras e um conteúdo de muita qualidade”, adianta o presidente da entidade, Alexandre Camillo.

O evento será segmentado pelas vice-presidências do Sindicato, abrangendo nas seis apresentações todo o Estado de São Paulo, e contará com um sistema de streaming exclusivo, por isso, é necessário fazer inscrição pelo site para participar.

A iniciativa é gratuita para corretores de seguros associados, empresas associadas e seus respectivos acionistas e colaboradores. Para não associados, o investimento é de R$ 180. Caso o corretor que ainda não faz parte do Sincor-SP quiser efetuar sua associação e participar gratuitamente, basta falar com a Regional mais próxima.

Cada exibição do Fórum contará com presidentes de companhias diferentes e os corretores poderão participar de quantos eventos quiser, mas para isso é necessário fazer inscrição em cada um.

Programação

Os fóruns vão contar com talk shows de presidentes de diversas companhias e com o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, para discutir tanto as tendências e oportunidades do setor para os corretores, quanto situações desafiadoras e que precisam ser tratadas em conjunto por seguradores e corretores. A mediação ficará a cargo do 1º vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

Já estão confirmadas as participações de diversos presidentes de companhias, como Alfredo Lalia Neto (Sompo Seguros), Bruno Blatt (Qualicorp), Diogo Arndt da Silva (Rede Lojacorr), Edson Franco (Zurich Seguros), Eduard Folch (Allianz), Felipe Nascimento (MAPFRE), Helder Molina (MAG Seguros), Helio Kinoshita (Mitsui Sumitomo), Jorge Andrade (CAPEMISA Seguradora), José Adalberto Ferrara (Tokio Marine Seguradora), Marcelo Homburger (Aon), Murilo Riedel (HDI), Patricia Chacon (Liberty) e Roberto Santos (Porto Seguro).

Os eventos serão apresentados das 14h30 às 18h:

14/09 – Região 2 – ABCDMR, Osasco, Santos e Sorocaba

15/09 – Região 5 – Araraquara, Bauru, Barretos, Marília e São José do Rio Reto

21/09 – Região 3 – Guarulhos, Jundiaí, São José dos Campos e Taubaté

22/09 – Região 4 – Campinas, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto e São João da Boa Vista

28/09 – Região 6 – Araçatuba, Assis, Fernandópolis, Nova Alta Paulista e Presidente Prudente

30/09 – Região 1 – São Paulo capital

Feira de negócios

De maneira totalmente inovadora, o Sincor-SP terá uma feira de negócios online interativa. No início de cada transmissão, os corretores poderão visitar os estandes das companhias e participar de diversas atrações. “Estamos trazendo a experiência dos estandes dos nossos eventos presenciais para o digital. O corretor vai visualizar todo o ambiente da feira, podendo escolher as companhias que desejar e, dentro de cada local, ser impactado com iniciativas promovidas pelas empresas parceiras”, explica Camillo.

O evento ainda garante diversas premiações para os corretores de seguros.

N.F.

Revista Apólice