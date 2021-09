O consumidor brasileiro sempre avaliou muito bem o setor de seguros, mas com a chegada das insuretchs, a satisfação é maior ainda e as notas estão mais altas. O produto mais bem avaliado é a Previdência Privada, com nota 8,72, quinto colocado entre os 52 segmentos de mercado pesquisados pela CVA Solutions.

A nova pesquisa faz parte de um estudo com oito produtos financeiros, entre eles quatro na área de seguros: Previdência Privada, Seguro Auto, Seguro Residencial e Seguro de Vida.

A marca Youse, pertencente à Caixa Seguradora, é destaque e já estreou no mercado de seguros de forma digital. Tokio Marine, Porto Seguro, Bradesco, BMG Digital, XP e BB Seguros destacam-se em vários tipos de seguros.

Para o sócio-diretor da CVA Solutions, Sandro Cimatti, o mercado de seguros é muito tradicional e ainda não vem sofrendo tanta competição e ataque das fintechs como o setor de bancos. Mas mesmo assim, percebe-se uma movimentação, no sentido de oferecer ao cliente um portfólio mais completo e digital.

“A situação está mais confortável para as seguradoras do que para os bancos, mas elas não podem se acomodar, porque o consumidor está apreciando muito o relacionamento digital, tendo agora uma frequência de contato maior. Tradicionalmente, no setor de seguros, o usuário se comunica com a seguradora através do corretor e poucas vezes por ano. Mas agora o consumidor passou a demandar respostas rápidas, com maior frequência e de preferência pelo aplicativo dos celulares ou whatsapp. Por isso as seguradoras vão enfrentar mais competição. Todo mundo vai querer ter um portfólio completo de produtos financeiros para oferecer ao seu cliente”, afirma Cimatti.

Dentre as várias seguradoras, somente a Youse é uma insurtech que começou sua atuação pelo mercado de seguros e de forma digital. Os outros são bancos e fintechs que estão vindo para o mercado de seguros, principalmente através da Previdência Privada e Seguro de Vida.

O novo estudo da CVA Solutions entrevistou 5.600 pessoas de todo o país, em setembro de 2021. Foram citadas as seguintes seguradoras/ bancos: Allianz, Alfa, Banco do Brasil, XP, Banco BTG, BMG Digital, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco Inter, Itaú, Nubank, Santander, Porto Seguro, Tokio Marine, SulAmérica, BrasilPrev, Sompo, Zurich, Mapfre, Liberty, Prudential, MetLife, Youse, entre outras.

Avaliação do consumidor

Previdência Privada

Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes): A nota para Previdência Privada foi 8,72, quinta posição entre 52 segmentos de mercado pesquisados pela CVA Solutions. A Tokio Marine é a líder em Valor Percebido em Previdência Privada, seguido por Ciclic, Banco Inter, Porto Seguro e BMG Digital.

Força da Marca (atração menos rejeição perante clientes e não clientes): Em Força da Marca a liderança é da BrasilPrev/BB, com 8,7%, seguido por Bradesco, Itaú, Banco Inter, Porto Seguro e XP.

NPS – Recomendação Líquida (Promotores – Detratores): O NPS é o famoso “boca-boca”. Sua nota é calculada pela subtração entre os promotores e os detratores e a pergunta é “qual é a probabilidade de você recomendar a seguradora a um parente ou amigo”. BMG Digital, Mapfre, Banco Inter, Ciclic e Sulamérica são os primeiros colocados em NPS para Previdência Privada.

Seguro Auto

Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes): A nota para Seguro Auto foi 8,40, 22ª posição entre 52 segmentos de mercado pesquisados pela CVA Solutions. A Tokio Marine é a líder em Valor Percebido em Seguro Auto, seguido por Youse, Caixa, Alfa e Santander.

Força da Marca (atração menos rejeição perante clientes e não clientes): Em Força da Marca a liderança é da Porto Seguro, com 22,5%, seguido por Allianz, Bradesco, BB Seguros e HDI.

NPS – Recomendação Líquida (Promotores – Detratores): Youse, Porto Seguro, Liberty, Caixa e Bradesco são os primeiros colocados em NPS para Seguro Auto.

Seguro Residencial

Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes): A nota para Seguro Residencial foi 8,38, 25ª posição entre 52 segmentos de mercado pesquisados pela CVA Solutions. A Porto Seguro é a líder em Valor Percebido em Seguro Residencial, seguido por Mapfre, Tokio Marine, Sompo e Allianz.

Força da Marca (atração menos rejeição perante clientes e não clientes): Em Força da Marca a liderança é da Porto Seguro, com 12,1%, seguido por Caixa, BB Seguros, Bradesco e Mapfre.

NPS – Recomendação Líquida (Promotores – Detratores): Sompo, Porto Seguro, Tokio Marine, Zurich e HDI são os primeiros colocados em NPS para Seguro Residencial.

Seguro de Vida

Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes): A nota para Seguro de Vida foi 8,34, 27ª posição entre 52 segmentos de mercado pesquisados pela CVA Solutions. A Tokio Marine é a líder em Valor Percebido em Seguro de Vida, seguido por Prudential, SulAmérica, Nubank e Liberty.

Força da Marca (atração menos rejeição perante clientes e não clientes): Em Força da Marca a liderança é da BB Seguros, com 7,4%, seguido por Bradesco, Porto Seguro, Itaú e SulAmérica.

NPS – Recomendação Líquida (Promotores – Detratores): Porto Seguro, Nubank, SulAmérica, XP e Mapfre são os primeiros colocados em NPS para Seguro de Vida.

