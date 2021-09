A Seguros Unimed celebra a força do seu propósito de cuidar de pessoas em todo o Brasil. A seguradora do Sistema Unimed acaba de ser eleita campeã entre os “Lugares Incríveis para Trabalhar” em 2021. O reconhecimento foi anunciado em evento online realizado nesta terça-feira (31), a partir da parceria do portal Uol com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e a FIA Employee Experience. A companhia também venceu na categoria “Educação Corporativa”, com o trabalho realizado na trilha de treinamento, autodesenvolvimento e gestão da carreira com os seus 1,4 mil colaboradores.

Desde 2016, a percepção das pessoas com relação ao ambiente de trabalho e o clima organizacional cresceu 27%. Em 2021, a empresa registrou evolução especialmente nas dimensões que avaliam “Employer Branding”, “Sustentabilidade e Diversidade”, “Estratégias e Objetivos”e “Comunicação Interna”.

“Essa premiação é muito valiosa para a seguradora. Somos uma empresa que tem o cuidado com as pessoas como essência. Valorizamos um ambiente saudável para trabalhar porque temos a convicção de que pessoas felizes, motivadas e engajadas com os valores e o propósito da organização constroem lugares incríveis e asseguram a sustentabilidade dos negócios”, revela o presidente da companhia, Helton Freitas.

Uma das iniciativas de destaque da seguradora é a ‘Jornada Incrível’, que tem como objetivo promover ao colaborador as melhores experiências desde sua entrada na organização, com foco nos eixos de autodesenvolvimento, gestão da carreira, monitoramento de saúde e bem-estar. Além disso, abre espaço para novas ideias,com maior autonomia para condução de projetos, criando uma gestão participativa que favorece a inovação, traz temas importantes de diversidade e inclusão à pauta da empresa e estimula um ambiente e pessoas atuantes em causas sociais e ambientais.

“Esse trabalho integrado convida as pessoas à participação. Abre espaço às diferenças. Fomenta a inovação. E, acima de tudo, traz satisfação na jornada do colaborador junto à Seguros Unimed, refletindo na excelência do atendimento ao cliente”, reforça o presidente da companhia.

O valor da educação

A educação corporativa é uma das principais diretrizes de gestão de pessoas na empresa. Nos últimos doze meses encerrados em junho de 2021, a organização somou mais de 59 mil horas de treinamento na sua equipe.

A seguradora estimula a proatividade na busca pelo conhecimento e, para isso, mantém cursos de capacitação em sua plataforma de ensino à distância (EAD Seguros), parceria com faculdades, e subsidia parte do investimento para os interessados em se especializar pelo LIT, plataforma digital de cursos da Escola Saint Paul, e outras entidades de ensino.

N.F.

Revista Apólice