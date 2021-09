A Seguros Unimed iniciou setembro com um novo marco: ultrapassou 1,2 milhão de clientes de saúde, entre beneficiários do seguro-saúde e dos planos odontológicos comercializados pela Unimed Odonto, empresa de odontologia do grupo. Em linha com o propósito de cuidar de pessoas, que norteia sua operação há mais de 31 anos, a Companhia está posicionada entre as melhores e maiores do país, segundo rankings da imprensa especializada.

“O atingimento desse importante e simbólico marco é fruto da intensificação das estratégias comerciais da seguradora, com o desenvolvimento de parcerias que permitem que a oferta de produtos e a prestação de serviços sejam qualificadas e diferenciadas. Um dos destaques é a sinergia com o Sistema Unimed, que garante aos clientes atendimento nacional por meio de intercâmbio. Atuamos de maneira coordenada visando à eficiência assistencial e à excelência no atendimento prestado”, afirma o presidente da empresa, Helton Freitas.

Segundo o superintendente comercial de saúde e odontologia, Rodrigo Aguiar, o foco no cliente é uma das diretrizes estratégicas da companhia. “Nesse contexto, a qualidade do cuidado e da atenção à saúde, aliados à ampla cobertura dos produtos, garantem uma experiência muito satisfatória com os serviços ofertados pelo grupo”, destaca.

A Seguros Unimed tem intensificado também seus investimentos em inovação e tecnologia, automatizando e digitalizando processos com ênfase em seus modelos comerciais e na estratégia assistencial. De 2018 a 2020 foram mais de R$94 milhões destinados à renovação do seu parque tecnológico, sendo R$38,6 milhões somente no ano passado.

Um dos destaques mais recentes foi a implantação da plataforma de Teleorientação Médica 24h, disponível via aplicativo e com índice de resolutividade superior a 98,8%. Foram mais de 225 mil atendimentos realizados até o momento. Além disso, a empresa disponibilizou em seu SuperApp consultas online com especialistas em diversas especialidades, que conta ainda com plataforma de saúde emocional. Outro destaque é o olhar voltado aos novos modelos de atenção à saúde e de remuneração da rede prestadora de serviços, com o objetivo de aprimorar a assistência e garantir mais eficiência à operação.

N.F.

Revista Apólice