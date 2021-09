Visando dar continuidade ao propósito de entregar competitividade sustentável para as empresas, a Seguros Sura avança com sua estratégia de crescimento e expansão no Brasil ao complementar seu portfólio com o seguro garantia para apoiar e facilitar os negócios.

Desenhado para apoiar as operações de grandes e médias empresas, o seguro garantia da companhia garante o cumprimento de obrigações contratuais, como nos casos de construção de obras, prestação de serviços ou fornecimento, sendo uma forma de garantia menos onerosa em processos judiciais fiscais, cíveis e trabalhistas, além de garantir obrigações administrativas relacionadas a trâmites aduaneiros e a antecipação de créditos tributários.

“Vamos oferecer a solução com mais agilidade para o mercado no que se refere ao processo de análise e aprovação, potencializando ainda mais a nossa entrega ao mercado brasileiro”, afirma Marcio Lossudo, diretor de garantia da Sura. De acordo com Lossudo, essa é uma estratégia da seguradora que vem transformando sua gestão comercial e buscando entender as necessidades de seus parceiros frente a concorrência e as últimas transformações no mercado.

“O nosso objetivo é continuar empoderando os nossos parceiros para que tenham mais autonomia durante as negociações com os clientes. Por isso, desenvolvemos diversas iniciativas com foco em incentivar, capacitar, orientar e facilitar os processos junto aos nossos corretores e parceiros de negócios, sempre com foco em competividade sustentável, buscando antecipar as demandas do mercado”, finaliza Gabriel Bugallo, vice-presidente de Seguros da empresa.

N.F.

