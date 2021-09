A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disponibilizou nesta segunda-feira, 06 de setembro, os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de julho. As informações estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da reguladora. Nesse período, o setor se manteve em crescimento e totalizou 48.413.620 usuários em planos de assistência médica e 27.929.433 em planos exclusivamente odontológicos. Essa evolução contínua do setor reforça o interesse da sociedade brasileira no acesso à saúde suplementar, em meio aos desafios estabelecidos pela pandemia.

No caso dos planos médico-hospitalares, em um ano houve incremento de 1.611.959 beneficiários – o equivalente a 3,3% de aumento em relação a julho de 2020. No comparativo de julho com junho, o crescimento foi de 174.732 mil usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde maio de 2016, quando o setor atingiu 48.441.585 beneficiários nessa segmentação. Já nos planos exclusivamente odontológicos, foi registrado aumento de 2.563.879 beneficiários em um ano, o que representa 9,2% de crescimento no período, e de 166.566 em um mês (comparativo com junho).

Entre os estados, no comparativo com junho de 2020, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo São Paulo, Paraná e Minas Gerais os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, todas as unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná, os estados com maior crescimento em números absolutos. Vale destacar que esses estados têm se destacado há três meses consecutivos, como as regiões com maior crescimento nas duas segmentações (assistência médica e odontológica).

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras. Confira neste link as tabelas de evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

