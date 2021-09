A Sabemi celebra 48 anos em setembro com uma série de conquistas, inovações e novidades para os segurados. Com investimentos em transformação digital, a empresa aposta em novos caminhos para melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento.

Pelo segundo ano consecutivo, recebeu a certificação FIA Qualidade no Ambiente de Trabalho, como um dos Lugares Incríveis para Trabalhar. De acordo com o diretor presidente da seguradora, Antonio Tulio Lima Severo, uma conquista que “leva a companhia na direção da excelência, pois só é possível com a participação de todos os colaboradores, que acreditam no nosso propósito e, com energia e engajamento, tornam nosso ambiente sempre melhor”.

O reconhecimento é dado às empresas que, pelo olhar dos colaboradores e análise da Fundação Instituto de Administração (FIA), desenvolvem uma série de iniciativas que colaboram para a construção de um ambiente de trabalho saudável, colaborativo e que contribui para o desenvolvimento das suas equipes.

Na trajetória rumo ao cinquentenário, a Sabemi passa por uma grande renovação. A companhia disponibilizou aos segurados novas assistências e serviços, como a Telemedicina, Auto, Clube de Vantagens, Assistência Residencial e Assistência Pet, e desconto em medicamentos. Além disso, a empresa está inovando cada vez mais em seus canais, reformulando as plataformas e lançando novas ferramentas de atendimento e comunicação com os segurados e a comunidade em geral. Uma busca constante por novas soluções que possam conferir, a cada dia, mais segurança, comodidade, autonomia e transparência no relacionamento com os segurados.

“Marcamos a vida dos nossos segurados ofertando as melhores experiências e serviços; marcamos a vida dos nossos parceiros e fornecedores criando negócios sustentáveis; e marcamos a vida dos nossos colaboradores, que todos os dias contribuem, com dedicação e foco, na busca dos nossos sucessos”, afirma Severo.

Dois grandes benefícios para os segurados são o site reformulado, mais dinâmico e intuitivo, que apresenta os produtos de forma clara e detalhada e acesso direto a canais de atendimento como WhatsApp e e-mail, e o Portal do Cliente, um canal direto que permite a resolução de questões ligadas a apólices de forma segura, transparente, autônoma e sem a necessidade de sair de casa.

A seguradora também ultrapassa suas próprias fronteiras, contribuindo com a comunidade em geral em diversas frentes, independentemente dos produtos e serviços da seguradora. Através do Blog Sabemi, do projeto Tim Tim por Dim Dim e das redes sociais, entrega informações de qualidade sobre educação financeira, imposto de renda, comparações entre opções de juros para a tomada de decisão em um negócio, e faz campanhas contra fraude e golpes relacionados a seguros ou assistência financeira.

N.F.

Revista Apólice