Nesta segunda-feira, 13 de setembro, a REP Seguros anunciou mais um passo em sua estratégia de crescimento; a fusão, através da troca de ações, com a tradicional corretora Frico. Assim, a REP consolida-se entre as maiores corretoras de seguros corporativos de capital nacional do país, com 10 escritórios em 8 estados e clientes no Brasil e no exterior.

Novo organograma

Dentro da operação concretizada, os sócios da Frico, Vicente Biavaschi Glitz e Francisco Biavaschi Glitz, passam a integrar o quadro societário da REP Seguros, junto com Rogério Walmor Cervi, Felipe Weiler Cervi e Bruno Weiler Cervi .

Efeito da fusão, um novo organograma foi estabelecido; Bruno assume o papel de CEO do grupo, enquanto Felipe assume como Presidente. Vicente e Francisco atuarão como vice-presidentes e Rogério seguirá como Chairman, presidente do Conselho da empresa.

A operação contou com o apoio e condução da Píer Partners, consultoria especializada em operações de M&A.



Com esta iniciativa, a REP dá mais um importante passo em sua estratégia, que recentemente incluiu também a aquisição de outra tradicional empresa gaúcha, a Paulo Sperb Corretora de Seguros.

“Estamos muito felizes com a concretização deste negócio que permitirá acelerar ainda mais o plano de expansão da REP, assim como acrescentará ainda mais qualidade à nossa equipe para seguir superando as expectativas de nossos clientes”, comentou Bruno Weiler Cervi.

Pela Frico, Vicente e Francisco citaram: “Essa fusão nos impulsionará como uma das principais corretoras de seguros e benefícios corporativos do país gerando cada vez mais solidez, confiança e vantagens para nossos clientes.”

Em função de cláusulas de confidencialidade, os valores do negócio não foram divulgados.

N.F.

Revista Apólice