A clínica Meu Doutor Novamed inaugurou a sua primeira unidade na região Nordeste. Localizada em Recife, no Shopping Riomar (Piso L2), a nova clínica é a 25ª em operação no país, 18 para atendimento ao público em geral e sete no modelo in company, e faz parte de um investimento de R$ 60 milhões no plano nacional de expansão da rede.

A rede tem como pilar o modelo de atenção primária à saúde, com foco no cuidado integral à saúde do beneficiário, e já realizou mais de 730 mil atendimentos desde sua inauguração, em 2015. As clínicas oferecem consultas médicas eletivas, consultas de livre demanda (sem agendamento prévio) e telemedicina, além de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, exames laboratoriais e de imagem.

“A chegada à região Nordeste, com a inauguração da unidade Recife, é um importante passo no nosso plano de expansão, para levarmos a atenção primária a mais pessoas. Esse modelo de atendimento, que é tendência mundial e vem crescendo no Brasil, cuida do indivíduo de forma integral e busca a promoção da saúde e prevenção de doenças”, ressalta Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde e Mediservice.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o atendimento voltado à atenção primária é capaz de resolver cerca de 80% das demandas por cuidados de saúde, reduzindo em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de urgência e emergência. Em um momento de pandemia, em que há maior demanda por leitos hospitalares, esses números podem significar vidas salvas.

“Os beneficiários que buscam atendimento em nossa rede apresentam uma frequência de 30% a 40% menor em pronto-atendimento. Isso demonstra que há uma mudança comportamental dos pacientes, com alto índice de fidelidade e bons resultados clínicos”, explica Thais Jorge, que também destaca a atuação da rede de clínicas Meu Doutor Novamed no apoio aos beneficiários no enfrentamento da Covid-19.

Especialidades Médicas e Exames

A nova unidade oferece consultas nas seguintes especialidades: medicina de família; ginecologia e obstetrícia; otorrinolaringologia; ortopedia; dermatologia; cardiologia; endocrinologia; pediatria; gastroenterologia; oftalmologia; urologia; psicologia e nutrição. E, também, exames de eletrocardiograma, laboratoriais e ultrassom.

“As clínicas Meu Doutor Novamed têm a missão de criar acessibilidade aos pacientes com excelência no atendimento primário à saúde, mantendo o vínculo com o programa de prevenção às doenças e promoção à saúde. Além disso, busca a integralidade em todos os níveis de atenção à saúde e a coordenação do cuidado, garantindo as melhores práticas ao paciente”, comenta Aline Thomasi, superintendente da rede.

Consultas na modalidade de livre demanda e por telemedicina

Para facilitar o acesso dos pacientes às consultas, a Meu Doutor Novamed possui atendimento por livre demanda, sem a necessidade de agendamento prévio, e ainda conta com consultas na modalidade de telemedicina, agendadas pelo telefone (11) 3930-4444, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“Nosso objetivo é garantir uma experiência completa do atendimento primário, com profissionais de Medicina de Família e também em diversas especialidades. Para aprimorar a jornada do cliente, decidimos tornar duas das nossas modalidades, o atendimento sem agendamento e a telemedicina, incorporadas permanentemente nas nossas atividades. Essas duas formas de acesso às consultas adotadas na pandemia foram aprovadas pelos pacientes, por toda a comodidade e facilidade ao acesso aos nossos serviços”, complementa Aline Thomasi.

O horário de funcionamento da Meu Doutor Novamed Recife é de segunda à sexta-feira, das 6h30 às 20h, e sábados, das 6h30 às 14h.

