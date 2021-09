A produção geral de todos os segmentos no mês de agosto da Rede Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros independentes do País, chegou a R$ 82 milhões, o equivalente a um crescimento de 38,80% em relação a agosto de 2020. Desse montante, R$ 75 milhões foram produzidos pelos ramos de seguros, sendo 38,15% em relação a agosto do ano passado. Os consórcios cresceram 2% com produção de R$ 3,4 milhões, e os demais segmentos produziram R$ 3,6 milhões, com alta de 147%.

Referente aos números acumulados em todos os segmentos (seguros, consórcios e demais segmentos financeiros) de janeiro a agosto de 2021, foi superada a marca de R$ 585 milhões comercializados, estabelecendo um crescimento total neste período de 28,50%. De acordo com o diretor Comercial (CCO) da Rede, Geniomar Pereira, considerando os números absolutos somando todos os produtos, esta foi a melhor performance da história. “Em termos percentuais, seguimos com um crescimento muito expressivo, num desempenho excepcional, que só comprova a força da Rede”.

No mês de agosto, 22 novas corretoras de seguros (PJ’s) entraram nas quatro Regionais do País e das corretoras já parceiras, 76% cresceram, com destaque para: Alecrim, Primato, WestPrev, M & K, Sul de Minas, Opipari, Ouroseg, Viconseg, Messacorr e SACS. De todas as Unidades do Brasil, 52 cresceram, com destaque para: Mato Grosso do Sul MS, Oeste do Paraná PR, Sul de Minas MG, Maranhão MA, Triângulo Mineiro MG, Campinas SP, Chapecó SC, Vale do Aço MG, Maringá PR e Campos Gerais PR. “Além disso, 15 unidades produziram acima de dois milhões de reais, 30 unidades superaram um milhão e 10 Unidades ultrapassaram os R$ 500 mil no mês de agosto”, completa o gestor.

Todos os principais ramos comercializados cresceram, com destaque para: Rural 728%, Transporte 146%, Saúde 65%, RD Equipamentos 56%, Vida 39%, Odontológico 38%, Empresarial 31%, Automóvel 25%, Responsabilidade Civil 22% e Residencial 19%. Das companhias de seguros parceiras da Lojacorr, 84% teve alta, com destaque para: Bradesco, Tokio Marine, HDI, Mapfre, Mitsui, Allianz, Zurich, Sompo, Amil e Chubb.

N.F.

Revista Apólice