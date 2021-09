Atenta às necessidades do público super conectado, que busca soluções cada vez mais simples, confiáveis e eficientes, a Porto Seguro lançou o Vida ON, um seguro de vida acessível e com uma jornada de contratação 100% digital. Por meio do link de vendas online do corretor ou do próprio site da seguradora, o cliente consegue fazer a adesão em poucos minutos. As contratações podem ser realizadas a partir de R$ 9,26 mensais, podendo variar de acordo com a idade e as opções de cobertura.

O produto é voltado para o público que ainda não tem seguro de vida e busca uma proteção inicial simplificada, em especial os jovens entre 20 e 35 anos. Além das coberturas para falecimento, que incluem Assistência Funeral Individual ou Familiar (cônjuge e descendentes), os segurados que contratam o Vida ON contam, ainda, com coberturas que podem ser utilizadas em vida, como Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

“O seguro de vida é um item essencial para todos , pois garante um futuro mais confortável para as pessoas que o contratam. Por isso, aqui na companhia nós acreditamos que ele deve ser acessível. Além do mais, trouxemos inovações para que o seguro proporcione às pessoas benefícios para aproveitar em vida, em adição à proteção financeira”, resume Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da seguradora. “E é neste sentido que lançamos o Vida ON. Queremos ser cada vez mais um Porto Seguro na vida das pessoas, inclusive daquelas que estão começando a sua vida profissional agora e desejam contar com uma proteção para o seu futuro, tudo isso através de uma experiência simples, ágil e com contratação totalmente digital”, complementa.

O Vida ON é um produto para entrada de novos clientes e conta com uma cobertura simples, mas que oferece muitas vantagens para os contratantes. Além das coberturas mencionadas, serão oferecidos, ainda, dois benefícios exclusivos que só Quem tem Porto, Tem. Os segurados vão poder escolher entre um ano de serviços de telemedicina, com orientação médica à distância feita por profissionais da saúde, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de videochamada; seguro Viagem por 10 dias em território nacional, garantindo uma experiência mais tranquila com garantia de proteção nos momentos de imprevistos; e quatro reparos domésticos para serviços residenciais, que inclui chaveiro, consertos hidráulicos e elétricos, com a qualidade dos serviços da seguradora.

Além de todas essas facilidades, o processo de contratação passa a ser mais ágil e 100% digital. Os corretores poderão criar o seu link de vendas por meio do Corretor Online, conforme instruções disponíveis neste link. A comissão de venda para será de 5%, enviada ao corretor automaticamente após a venda. Para as adesões via site da Porto, a apólice será atribuída a um corretor conforme critérios da companhia, gerando, desta forma, o comissionamento.

N.F.

