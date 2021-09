Com o objetivo de atender de forma customizada às demandas de assistência em saúde do mercado baiano, a Bradesco Saúde lançou o produto Efetivo Bahia. Com foco regional, o plano tem como diferencial a rede referenciada com prestadores na capital e em diversas cidades-polo do estado. Os destaques ficam por conta dos hospitais Português e Santo Amaro, em Salvador, além de parceiros em cidades como Feira de Santana, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Itabuna. O produto ainda possui cobertura nacional, garantindo atendimento a quem viaja a lazer ou trabalho.

Disponível para todos os segmentos e tamanhos de empresas a partir de três pessoas, o produto oferece um preço mais acessível, com economia de até 24% em relação às demais opções de planos do portfólio da seguradora no estado.

O plano é uma opção para pequenos e médios negócios, em meio às perspectivas de reação da atividade econômica local. No mês de julho, a Junta Comercial da Bahia (Juceb) registrou recorde dos últimos três anos na abertura de empresas. Foram mais de 3.500 novos negócios constituídos no mês, crescimento de 43,4% em relação a julho de 2020. O saldo entre registros de aberturas e extinções de foi positivo, com a diferença de mais de 1.500 novas empresas em julho, alta de 133% na comparação com julho de 2020.

“A Bahia responde por cerca de 30% do PIB da região Nordeste. Temos um grande mercado a ser trabalhado junto com os hospitais parceiros e estamos preparados para um novo momento, já que o plano de saúde despertou um interesse ainda maior da sociedade, com a realidade da pandemia. O plano de saúde Efetivo vem se posicionando como uma opção viável e eficiente. Sem dúvida, esse resultado é reflexo do entendimento da importância do benefício por parte dos empresários”, afirma Flavio Bitter, diretor-gerente da empresa.

A Bradesco Saúde está presente com os planos Efetivo em 14 estados e no Distrito Federal, com mais de 85 mil beneficiários. A estratégia de regionalização permite trabalhar particularmente cada localidade, de acordo com os hábitos da população.

A parceria com hospitais locais é um dos fatores que contribui, fortemente, para o impulsionamento do produto em cada região. O Efetivo se baseia na estratégia de oferecer um plano de qualidade e eficiência da assistência, buscando a redução de desperdícios de recursos. Com isso, consegue maior previsibilidade dos custos.

“O Hospital Português renova diariamente o compromisso de proporcionar experiência de excelência ao paciente. Somos referência em medicina de alta complexidade, reconhecidos internacionalmente, e temos infraestrutura de ponta, com parque tecnológico avançado, mais de 50 especialidades médicas, times multiprofissionais qualificados e experientes, além de práticas consolidadas. Com o Efetivo, novos segurados poderão desfrutar desse alto padrão assistencial. É uma satisfação integrar a rede de atendimento desse produto”, diz Orlando Manuel Cunha da Silva, presidente do Hospital Português (HP).

“A Fundação José Silveira, há 84 anos, cuida da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas com excelência técnica e, sobretudo, olhar humanizado às reais necessidades de cada paciente. Hoje, a população já enxerga o valor da prevenção de doenças por meio de programas orientados ao bem-estar e à qualidade de vida, possibilitando atuarmos conjuntamente com os pacientes para obtermos resultados significativos e de forma efetiva para a saúde”, comenta Leila Brito, Gestora do Núcleo de Planejamento Estratégico e Inovação da Fundação José Silveira, que tem o Hospital Santo Amaro como uma de suas unidades mantenedoras.

Telemedicina e atendimento pós-Covid

Além da rede planejada priorizando atendimento em prestadores que são referência local, conciliando qualidade e preço acessível, o Efetivo Bahia conta ainda com uma série de serviços que atendem às necessidades dos pacientes neste novo contexto de enfrentamento da pandemia e da jornada cada vez mais digital dos clientes.

Entre os destaques do produto estão a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que oferece atendimentos via app e site, além de orientações por telefone. O serviço tem sido fundamental no apoio aos beneficiários em tempos de isolamento, tanto para casos de Covid-19 e pós-Covid, quanto para diversas outras especialidades.

Para quem precisa de acompanhamento pós-Covid, a rede referenciada também conta com prestadores que possuem infraestrutura preparada para investigar, diagnosticar e reabilitar pacientes que apresentam implicações da Covid-19 a longo prazo.

Meu Doutor

Outro destaque disponível no Bradesco Saúde Efetivo Bahia é o programa Meu Doutor, iniciativa da Bradesco Saúde que resgata o atendimento primário eficaz e resolutivo, com a valorização do vínculo médico-paciente. O serviço está disponível em Salvador, com 50 médicos vinculados, nas especialidades clínica médica, pediatria, infectologia, ortopedia e pneumologia, além de oncologia. Também apresenta entre os diferenciais a conveniência do agendamento online.

Rede Meu Doutor Novamed

Com mais de 700 mil atendimentos e 24 unidades abertas em cinco anos de operação, a rede Meu Doutor Novamed tem como pilar o modelo de Atenção Primária à Saúde (APS), com foco no cuidado integral à saúde do beneficiário. O trabalho demonstra altos índices de satisfação e é baseado na prevenção e promoção de saúde, com excelência no atendimento.

Em breve, a rede chegará a Salvador, como parte de seu plano de expansão para 2021.

Desde o início da pandemia, a Bradesco Saúde e a Mediservice criaram uma rede de apoio por meio das clínicas Meu Doutor Novamed, além de consultórios do programa Meu Doutor e clínicas referenciadas.

N.F.

Revista Apólice