A Plamev Pet, plataforma de soluções e serviços em saúde para animais de estimação, anunciou a contratação de Daniel Katumata. O executivo vai responder pelo marketing, incluindo a área comercial, e pela comunicação da empresa.

Em expansão para todo território nacional, a empresa recebeu um aporte milionário para investimento em tecnologia e na estrutura comercial da companhia. Katumata chega em um momento considerado estratégico pela direção da empresa. “Buscamos uma liderança para as nossas áreas de marketing e vendas, que conhece o segmento e tem experiência em atuar em mercados de grande escala e muita competitividade”, explica Pedro Svacina, CEO da companhia.

O foco da companhia, segundo Svacina, é a liderança do segmento nos próximos dois anos. Katumata atuou em empresas como Claro, Vivo e Fast Shop. “Trago esta minha experiência para impulsionar o trabalho já realizado pela companhia, inserida em um mercado de altíssima demanda e com grande potencial de crescimento”, diz Katumata.

Com quase 20 anos de experiência, o executivo é formado em Publicidade e Propaganda, com MBA em Gestão Empresarial, Marketing, dentre outras especializações, inclusive no exterior. Ao longo da carreira, atuou em companhias como Vivo, Claro, Tempo Assist e Fast Shop.

Com cobertura nacional e internacional, por meio de reembolso, a Plamev Pet cresceu mais de 250% no primeiro semestre de 2021, em comparação com igual período do ano passado.

