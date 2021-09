A Pipo Saúde, corretora de benefícios de saúde, está lançando um seguro de vida empresarial em parceria com a 180° Seguros, insurtech criada com o propósito de transformar o modelo de distribuir e consumir seguros e assistências no Brasil. O benefício aposta na combinação entre proteção de vida e assistência de saúde, normalmente reservada apenas aos planos de saúde tradicionais.

“Com o aumento de ofertas de saúde, como telemedicina e bem-estar mental, aqui na Pipo usamos dados para entender as necessidades e entregar soluções de saúde que sirvam à realidade de cada empresa. Convocar a expertise da 180° Seguros foi um passo natural”, conta Manoela Mitchell, CEO e cofundadora da corretora. “A pandemia trouxe mudanças de comportamento e novas preocupações, por isso as empresas precisam, mais do que nunca, colocar o colaborador no centro das atenções: como adaptar os benefícios para a nova realidade?”, complementa.

O lançamento do seguro acontece pouco depois da Pipo anunciar a maior Series A do mercado de saúde. Na época da captação, a empresa disse que o aporte viria para reforçar o foco na experiência de saúde empresarial para RHs e colaboradores, o que também envolveria lançamento de novos produtos. Nessa linha, o seguro é feito todo em ambiente digital, com menos burocracia (sem necessidade de formulários ou declarações dos beneficiários), e não tem franquia ou carência, muito importante no momento de pandemia que estamos vivendo.

“Entendendo a mudança nas relações entre colaboradores e empresas em adaptação ao distanciamento social, desenvolvemos seguros exclusivos que podem ser oferecidos por empresas ao seu time. Disponíveis para contratação 100% online e de imediato, os Seguros de Vida Pipo Powered by 180° estendem cuidados e segurança a públicos internos e seus familiares em caso de imprevistos ou em momentos adversos”, explica Alex Körner, CIO e cofundador da 180° Seguros.

Como ponto de partida, o seguro de vida possui dois tipos de planos: o Lite, mais simples e o Premium, que já traz um leque mais completo de atendimento. Combinado ao Seguro de Vida, é possível contratar pacotes de benefícios adicionais de acordo com a necessidade do beneficiário, destacando as soluções de saúde, como consulta médica virtual, check-up preventivo, orientação psicológica disponível em plataforma online o ano todo, entre outros. Esses pacotes extras podem ser solicitados separadamente e também tem um custo atrativo para o mercado, em média R$ 20 por colaborador, por mês.

O seguro de vida já está disponível e pode ser contratado por qualquer porte de empresa, bastando ter, no mínimo, 30 colaboradores.

Revista Apólice