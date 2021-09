O Seguro PASI criou a área de Ativação de Clientes com o intuito de agregar os trabalhos desenvolvidos pelo departamento comercial da companhia e também atender necessidades específicas de corretores parceiros. A área faz parte das ações que a empresa vem desenvolvendo a partir das novas demandas do mercado, focando na melhoria dos processos, experiência do cliente e dos corretores.

“A área de Ativação de Clientes será responsável pelo suporte, consultoria e acompanhamento de novos negócios específicos e resgate de clientes junto aos corretores parceiros. Sua atuação está voltada diretamente para prospecção direcionada pelas entidades parceiras, negociações estratégicas e suporte comercial para corretores nos fechamentos de novos clientes que estiverem dentro do escopo de atuação da área”, afirma Mateus Ribeiro, novo gerente comercial da organização. A nova área terá diversas frentes de atuação, cujo foco é levar ao cliente a mensagem e o propósito da empresa de forma mais personalizada, evidenciando seus diferenciais e exclusividades. “Dentre os trabalhos realizados, está a identificação e mapeamento dos corretores ligados às empresas que eventualmente buscam a empresa através dos canais de atendimento ou dos leads captados através dos canais digitais” ressalta Mateus.

Além disso, a área contará com o apoio de outras equipes, a depender das estratégias e atuações. Os departamentos de SIP – Suporte Integrado PASI, Relações Institucionais e Marketing, por exemplo, deverão ser grandes parceiros da área, a fim de definir estratégias de atuação para fomento e maior alcance das empresas vinculadas aos parceiros da companhia e diversos segmentos de atuação. Além da equipe interna, a área também contará com o trabalho integrado junto aos corretores e entidades parceiras da empresa.

Novo Gerente Comercial

O PASI também anunciou Mateus Ribeiro, profissional que já possui 10 anos de carreira na empresa, como novo gerente comercial. Mateus já atuou no SIP e traz consigo toda essa experiência de relacionamento e atendimento para sua nova gestão. Ele é graduado em administração de empresas e iniciou no mercado de trabalho através da empresa, passando por diversas áreas da companhia.

O executivo contou que é um privilégio fazer parte do time há tantos anos e acompanhar de perto essa transformação da empresa. “Após quase dois anos de muitos desafios e muita dedicação na área comercial, receber essa notícia foi extremamente gratificante. Me sinto muito honrado por ter a oportunidade de crescer e participar cada vez mais ativamente do crescimento da organização. Uma empresa que realmente valoriza o colaborador e nos proporciona muitas oportunidades de crescimento”, pontuou.

Os corretores poderão contar com todo o apoio do novo gerente. Ele frisou que irá auxiliar os parceiros nas negociações e buscará sempre a melhor solução através dos produtos da empresa. “Darei todo apoio e suporte necessário aos corretores, para que possam construir carteiras perenes e sustentáveis junto ao PASI, desenvolvendo cada vez mais o time interno para ampliar ainda mais essa tão importante rede de suporte”, finalizou o novo gerente.

N.F.

Revista Apólice